V tomto týdnu byla v Praze spuštěna největší herní atrakce využívající virtuální realitu ve střední Evropě. V hračkářství Hamleys mají návštěvníci možnost projít si historické centrum rudolfínské Prahy 16. století a potkat se s rabbim Löwem i bájným Golemem.

Hra kombinuje oblast virtuální reality s pohybem ve skutečném světě, hráče tak neomezují žádné kabely a po lokaci se může volně pohybovat, a dokonce se dotýkat vybraných předmětů.

DIVR Labs Pražské vývojářské studio, které vzniklo v červnu 2016 a vypustilo do světa svůj první herní počin Blue Effect, který se rovněž stal i první českou hrou vytvořenou speciálně pro virtuální realitu. Hra zaznamenala úspěch. Na rozdíl od Golema šlo ale o akční "střílečku", zatímco Golem je multismyslovým projektem, v němž hráč naplno prožívá příběh a užívá si kombinace VR a reálného světa.

"Připravit celý projekt trvalo týmu vývojářů přibližně rok. Volný pohyb v prostoru umožňuje batoh s počítačem, který je propojen s virtuálními brýlemi vytvářejícími fiktivní svět. Atmosféru staré Prahy si návštěvníci mohou užít individuálně nebo v multiplayeru až pro čtyři hráče," vysvětluje Lukáš Burda, šéf vývojářského studia DIVR Labs.

Celá herní expozice se nachází na 250 metrech čtverečních ve sklepě Hamleys. Hráč si nasadí na záda menší a nijak těžký batoh, kde je uskladněn herní notebook, na obličej si pak nasadí speciální brýle Oculus pro virtuální realitu. Poté už se hráč vydá vstříc Praze 16. století.

Nejdříve přijde sestup virtuálním výtahem do podzemního centra s mnoha portály, které člověka teleportují nedaleko Karlova mostu, kde se má nacházet pracovna rabbiho Löwa. Aby se k němu hráč dostal, musí postupně plnit jednoduché úkoly – třeba zahnat slepice zpět do výběhu. Batoh s brýlemi umožňuje volný pohyb, a tak běháte s roztaženýma rukama a naháníte opeřence. Povedené a vtipné a dost realistické, ostatně stejně jako propracované lokace. Interakcí s okolím nabízí příběh celou řadu, člověk musí najít tajné dveře do pracovny rabbiho, pak mu pomoci s Golemem a tak dále.

Prostory sleduje 80 speciálních kamer Optitrack, na některých lokacích člověk vnímá i například vítr, který obstarávají citlivě umístěné ventilátory. Zážitek je tak skutečně autentický.

Kdo stojí za DIVR Labs Zakladatelem je Jan Galgonek, ředitel skupiny Adexpres Group, kterou v roce 2016 prodal mezinárodní skupině Dentsu Aegis. V létě 2017 do společnosti dále investovali úspěšní podnikatelé Jerry Javornický a Adam Paclt (SpaceKnow a IceWarp) a investoři Nextech Ventures a Reflex Capital, v jejichž čele stojí zakladatel internetového obchodu CZC Josef Matějka a zakladatel Mall.cz Ondřej Fryc.

Projít celou hru zabere asi 20 minut, cena za tento zážitek je 450 korun. V takovém rozsahu totiž nic podobného v Evropě není. Vývoj hry a její instalace stály 30 milionů korun a trvaly asi rok. Za den je schopno si ji zahrát 800 lidí. V případě úspěchu s Golemem plánuje společnost expanzi i na trhy mimo Evropu.

"Naším cílem je tyto zážitky replikovat i na dalších trzích – kromě Evropy je pro nás velmi zajímavá Asie, kde si vybíráme podobné lokace jako tady v Praze. Chceme mít licencovaný produkt, nebo si případně ve světě otevírat vlastní pobočky,” nastiňuje záměr Jan Galgonek, zakladatel a největší akcionář společnosti DIVR Labs.

Na podobný zážitek se tak v budoucnu mohou těšit lidé v Šanghaji, Singapuru nebo třeba v Dubaji. A uspět by se podle něj dalo s rozvíjením podobných zážitkových konceptů pro širší veřejnost, která se tak s technologií blíže seznámí.

Celý trh se nachází v podobné situaci, kde byl trh s mobilními telefony před 20 lety. Herní zařízení jsou zatím poměrně drahá, ale situace se s rozvojem nových technologií zlepšuje. Například oproti roku 2016 zlevnil hardware téměř o polovinu a další pokles cen se očekává i nadále, což přispěje k většímu průniku mezi běžné uživatele.

Sektoru virtuální reality se předpovídá v následujících letech výrazný růst, podle odhadů společnosti Greenlight Insights měl trh v roce 2017 objem 7,2 miliardy dolarů, přičemž do roku 2021 by měl desetinásobně vzrůst na 72 miliard dolarů.

Zatímco v současnosti tvoří dvě třetiny příjmy prodeje headsetů a samotný obsah odpovídá asi 12 procentům, do budoucna se bude rozložení rychle měnit, jak postupně bude technologie nacházet další uplatnění zejména ve vzdělávání nebo využití v podnicích.

V roce 2021 by už čtvrtinu ze 75miliardového koláče měla tvořit právě tato praktická využití. Podle Greenlight Insights poroste právě i segment virtuální reality v herních centrech obchodních domů nebo kin, v roce 2021 by měl činit přes 1,2 miliardy dolarů.

V posledních letech výrazně rostou investice do sektoru a řada globálních firem vyvíjí vlastní zařízení – Oculus, HTC, Samsung, zajímavá je společnost Magic Leap. DIVR Labs kvůli expanzi plánuje v druhé polovině roku další kolo financování z řad současných akcionářů, nebrání se ani vstupu silného globálního partnera. Do budoucna by celý projekt zážitkových atrakcí ve virtuální realitě mohla předat i velkým hráčům na trhu, jako jsou Walt Disney či Lego.