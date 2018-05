Microsoft má Microsoft 360 a Xbox One, Google nově nabídne alespoň Google One. Nová služba největší internetové firmy slibuje větší kapacitu online úložiště, jako bonus ale poprvé nabídne běžným uživatelům přístup ke svým expertům. Po dlouhých letech bude možné získat pomoc s produkty a službami jako je Gmail, Disk Google nebo Android přímo od odborníků z Googlu. Doposud nabízela firma uživatelskou podporu pouze firmám v rámci Google Apps.

Představení služby Google One je spojené s oznámením nové struktury předplatného za zvýšení kapacity online úložiště, které služby od Googlu sdílí. Nejlevnější nabídkou zůstává i v rámci Google One 100 GB dat za 50 korun měsíčně (1,99 dolarů), zákaznická podpora se týká i této varianty. Novinkou je 200 GB za 75 korun (2,99 dolarů) a zvýšení kapacity z 1 TB na 2 TB u verze za 250 korun (10 dolarů), to představuje zdvojnásobení kapacity, respektive snížení ceny 2 TB na polovinu. Vyšší tarify s kapacitou 10, 20 a 30 TB zůstávají beze změn.

Experti z Googlu budou v USA dostupní v režimu 24/7 formou chatu, přes e-mail i přes telefon. V dalších zemích se provozní doba a možnosti kontaktování uživatelské podpory mohou lišit. Google však upozorňuje, že to může nějakou dobu trvat a i stávající zákazníci, kteří si platí větší úložiště, se dočkají převedení na službu Google One během následujících měsíců.

Zdroj: Google