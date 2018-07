Hra No Man’s Sky měla být dokonalou simulací vesmíru s miliardami hvězd a planet a neomezenými možnostmi. Její autoři ale vzbudili ve hráčích příliš velká očekávání a nesplnili spoustu i dávno zapomenutých slibů. Poklidné prozkoumávání neznámých planet a objevování jejich fauny se po vydání setkalo s intenzivní kritikou ze strany hráčů a obrovský prodejní úspěch se proměnil v noční můru.

Autoři hry se nevzdali a dva roky pracovali na spoustě vylepšení. Přidali silnější příběhovou linku, možnosti obchodování i soubojů a nyní vydali aktualizaci s jednoduchým názvem NEXT. No Man’s Sky díky ní stává novou hrou. Konečně se ve vesmíru No Man’s Sky mohou hráči potkávat, budovat společné základny. Konečně se hra dostala i na Xbox One a ve verzi pro Xbox One X vypadá NMS nádherně – v nativním 4K rozlišení se nehýbe úplně plynule, ale v režimu vysokého výkonu, který běží v QHD rozlišení 2560 x 1440, je No Man’s Sky paráda. Vylepšení se dočkalo i grafické zpracování pro PlayStation 4 Pro, které nabízí volbu mezi 4K a FullHD obrazem. Na PC samozřejmě mohou hráči použít takové rozlišení, jaké zvládne jejich grafická karta.

Autoři nezměnili jen rozlišení na konzolích a nastavení grafických efektů. Největší a zásadní zlepšení představuje možnost změnit perspektivu. Původně se astronauti dívali na svět očima své postavy, nyní je No Man’s Sky hrou s pohledem třetí osoby. Autoři nastavili tuto možnost jako výchozí, a dává to smysl. I třeba Kingdom Come: Deliverance muselo hráče "přesvědčovat", že jde o správnou perspektivu. V případě NMS se velký bonus skrývá v možnosti volby – prozkoumávání planet je příjemnější z pohledu třetí osoby, souboje jsou lepší z pohledu vlastních očí – míření "blasteru" je přesnější. Ve hře nechybí ani spousta možností, jak svého astronauta upravit a odlišit – vybrat si lze i rasu.

Přidání hry více hráčů mění celé vyznění hry pro hráče, kterým osamocené zkoumání náhodně generovaných planet připadá příliš poklidné. Uklidňující styl původní verze hry ale zůstává, stačí multiplayer ignorovat, což má také něco do sebe. Autoři rozšířili i možnosti pro budovatele – nejen že základny lze budovat z většího množství stavebních bloků, hráči se během úvodních misí dostanou k nástrojům, kterými lze snadno upravovat i samotný terén objevených planet.

Paradoxní ale je, že No Man’s Sky I při vydání aktualizace s označením NEXT narazila na problémy, tentokrát technického rázu. Verze prodávaná v obchodě GOG nemá multiplayer, vývojáři ho doplní ještě letos, ale nemají zatím konkrétní termín. Na Steamu zase došlo k poškození uložených souborů – to už by ale mělo být vyřešené. A vzhledem k tomu, že No Man’s Sky stojí na PC asi 700 korun (27,5 eur), na Xboxu jako novinka asi tisíc korun a na PS4 ve slevě za 499 korun, není to špatná volba na zbytek prázdnin. Ve vesmíru je prý chládek.