Americká technologická společnost Google v pondělí vypustila novou verzi svého operačního systému Android. Deváté zásadní vylepšení Androidu, které nese název Pie, slibuje delší výdrž baterie a kontrolu nad používáním aplikací.

Nový operační systém "udělá váš telefon chytřejší, jednodušší a přizpůsobí vám jej na míru," láká na vylepšený Android Google.

Nový software, jenž je zatím dostupný pouze pro zařízení z řady Pixel, skutečně přináší řadu užitečných novinek. S novým Androidem mohou uživatelé například sledovat, kolik času tráví používáním jednotlivých aplikací, nově si také mohou nastavit limity na jejich otevírání. V momentě, kdy čas vyprší, ikona aplikace jednoduše zešediví.

Zajímavou novinku představuje také funkce "Wind Down", která lze načasovat tak, aby mobil svého uživatele upozornil, že už se má začít uklidňovat před spánkem a co nejdříve mobil odložit. Součástí je také mód "Nerušit" (Do Not Disturb mode), díky němuž lze předem nastavit čas, kdy se telefon automaticky přepne do tichého režimu. Podobným způsobem Android Pie umožňuje také vypnout podsvícení displeje.

Výdrž baterie by se u zařízení na deváté verzi Androidu měla prodloužit hlavně tím, že telefony nebo tablety nebudou spotřebovávat téměř žádnou energii, když budou mít vypnutý displej.

Mezi další novinky patří vylepšená navigace nebo nové notifikace, které ve zmenšeném okně umožní zobrazení celé zprávy včetně obrázků, aniž by uživatel musel sms otevírat. Dále pak vývojáři nového softwaru například přesunuli ukazatel času z pravého horního rohu do levého.

Některé inovace, které Google svým zákazníkům slíbil, ovšem zatím zůstaly pouze na papíře, upozorňuje server the Verge. Jde například o přesměrování z rychlého vyhledávače přímo do aplikací. Uživatelé je budou moct podle všeho využívat až na podzim.

Googlu se nicméně příliš nedaří vylepšené verze svých operačních systémů dostávat přímo k lidem, píše britský server BBC. Osmou verzi softwaru s označením Oreo mělo podle oficiálních údajů nainstalováno pouze 12 procent zařízení s Androidem.

Název jednotlivých verzí operačního systému Android je vždy odvozen od nějaké sladkosti nebo zákusku a jeho počáteční písmeno je vždy o jedno místo v abecedě dál než u předchozího označení. Starší verze se tak jmenovaly Kit Kat, Lízátko (Lollipop), Marshmallow nebo již zmiňované Oreo. Nyní se spekulovalo, že devátá aktualizace by mohla nést název Pistáciová zmrzlina (Pistachio Ice Cream) nebo Dýňový koláč (Pumpkin Pie). Nakonec bylo zvoleno označení Koláč (Pie).

Související