Někdy stačí jeden pohled a hned tušíte zradu. Bad North je na první pohled dětská hra s půvabnou grafikou, jednoduchou a pohádkově stylizovanou. Postavičky severských hrdinů v ní ale bez hnutí brvou prolévají krev temných vikingských nájezdníků, kteří se vynořují na lodích z husté mlhy kolem vlnami omílaných břehů. Nájezdníků je přitom stále více, jsou silnější a neberou zajatce.

Není vyhráno ani když poslední dobyvatel vykrvácí na břehu ostrova. Každá ztráta jednotek na straně hráče znamená téměř jistou smrt v následujících bitvách. Jednou padlí hrdinové už nevstanou a vycvičit nové vojáky dá práci a vyžaduje čas, kterého není nazbyt. A tak to má být.

Bad North je v jádru taktická hra, která připomíná kámen-nůžky-papír, ale zároveň díky trojrozměrnému prostředí nabízí mnohem rozmanitější zábavu.

Co na tom, že hráč i jeho počítačem ovládaní protivníci mají k dispozici jen několik typů jednotek s jasně danými slabými a silnými stránkami, které se vzájemně doplňují.

Tři základní typy jednotek, které hráč ovládá, je možné dál rozvíjet – z obyčejných vojáků se mohou stát elitní lučištníci, kteří trefí oko Vikinga ještě než přistanou na břehu. Mohou z nich být kopiníci, kteří vytvoří lidskou hráz silnější, než je ta ve filmu 300. Bitvy ale často rozhodnou semknutí bojovníci se štíty, kteří se před šípy kryjí podobně jako římská legionářská želva.

Ve chvíli, kdy přidáte speciální předměty, náhodně generované ostrůvky plné průsmyků, kopců a soutěsek, dostanete krásné pískoviště, do kterého se snadno vsáknou hektolitry "roztomilé" virtuální krve.

A zatímco spousta strategických her nové zájemce o žánr odradí složitými menu a přemírou informací a čísel, Bad North odstranil všechny zbytečnosti a nechal hráčům v podstatě jen jedinou možnost, jak výsledky bitev ovlivňovat – správným umístěním a pohybem jednotek podle toho, odkud se zrovna klubou další nájezdníci.

V jednoduchosti je krása a v tomto případě to platí na sto procent – není těžké přijít na to, že kopiníci udrží nájezdníky s mečem na místě, zatímco na ně z kopce posílají lučištníci oblaky šípů. Pochopí to i malé dítě. Zároveň ale stejná hra donutí i ostřílené hráče strategických her zapojit v pozdějších úrovních do práce všechny své mozkové buňky.

Vlastně jsou ve hře ještě dva strategické prvky, kromě řízení pohybu jednotek a jejich případného schování do "domečku", aby se vyléčily, hráč může také volit, které jednotce umožní vylepšit své vybavení či výcvik a zároveň má možnost vybrat si, o který ostrov z několika možných bude bojovat.