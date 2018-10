Když do webového řádku svého prohlížeče zapíšete adresu ve tvaru doc.new nebo sheet.new, místo webové stránky se otevře nový dokument patřičného typu ve webových aplikacích od Googlu. Adresu lze uložit i jako záložku, takže vytvoření nového dokumentu může uživatel provést na jedno kliknutí. Doposud bylo znamenalo zahájení práce na novém textu nebo tabulce či formuláři otevřít stránku patřičné webové aplikace (například docs.google.com) a ťuknout na tlačítko s velkým + v červeném poli.

Google pro usnadnění práce uživatelům Google Docs a firemních služeb GSuite využil možnost registrovat si vlastní internetovou doménu nejvyššího řádu. Jde o adresy srovnatelné s národními adresami jako je .CZ nebo .SK. Nová pravidla mezinárodní organizace ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) umožnila v podstatě komukoliv podat žádost o vlastní doménu tohoto typu s označením gTLD (generická doména nejvyššího řádu – generic Top Level Domain).

Introducing a ✨ .new ✨ time-saving trick for users. Type any of these .new domains to instantly create Docs, Sheets, Slides, Sites or Forms ↓ pic.twitter.com/erMTHOsdyH