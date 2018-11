Legendární Diablo půjde hrát i na mobilech, fanoušky ale zjednodušení hry rozlítilo

Jen málo firem je v herním světě tak úspěšná jako Blizzard Entertainment, autoři her jako World of Warcraft, Starcraft, Lost Vikings, Hearthstone nebo Overwatch. I matadoři herního průmyslu ale umí zklamat své fanoušky. Blizzardu se to povedlo na akci BlizzCon, na kterou míří nejnadšenější hráči ochotní zaplatit za účast stovky dolarů.