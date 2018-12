Uživatelé androidu mají čas do března, aby se rozloučili s aplikací Allo, která byla dva roky součástí systému Android jako nástroj pro rychlou textovou komunikaci. Google se rozhodl ukončit vývoj aplikace již na jaře, nyní oznámil datum jejího vypnutí. Důvodem je nezájem uživatelů o nové komunikační aplikace ve světě, který ovládá Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, Viber nebo WeChat.



Pro Google šlo o třetí výraznější pokus prosadit se s alternativou k populární službě iMessage od Applu. Allo mělo nahradit aplikaci Google Hangouts, která vedle textové komunikace ve skupinách podporovala i hromadný videochat. Po několikaletém experimentu se ale Google rozhodl rozvíjet Hangouts pouze jako součást firemních aplikací G Suite. Před Hangouts provozoval Google službu GTalk, která se uměla napojit na další komunikační sítě jako je Jabber nebo ICQ.

Uživatelé služby Allo budou mít do konce března čas na to, aby si uložili historii konverzací, poté inženýři v Googlu vypnou vypínače. Uživatelům telefonů s Androidem místo toho Google nabízí vylepšený přístup k SMS podle standardu RCS. To znamená, že výměna zpráv včetně obrázků probíhá čistě v gesci mobilních operátorů, Google nad tím nemá žádnou kontrolu. I díky tomu ale novou podobu SMS přijal za své i Samsung a Huawei, dva největší výrobci telefonů s Androidem. Výhodou „vylepšených“ SMS je i možnost komunikace prostřednictvím webu messages.android.com.

Google i nadále bude vyvíjet aplikaci Duo, která nabízí jednoduché videohovory a je populární zejména v Indii – podle údajů z obchodu Google Play je Duo řádově populárnější než textové Allo. Masy uživatelů nicméně využívají konkurenční programy, které funkce textové, hlasové a video komunikace spojují do jednoho prostředí a nejsou svázané s jednou platformou. Ve firmách se pak proti Hangouts nebo Skype pro firmy prosazují i novější nástroje jako je třeba Slack vhodný i pro projektové řízení.





