Jednodušší by bylo sepsat přehled nejlepších produktů technologických firem za letošní rok. Bylo by to příjemné čtení, které vzbuzuje touhu udělat si radost drobným nákupem v povánočních výprodejích. Takový seznam už jsme ale vydali. Měl v titulku "nejlepší dárky" a pojmul v několika dílech vše od telefonů po obří televize.

Na rok 2018 se ale bude možná vzpomínat jako na rok, kdy se lidstvo trochu zhrozilo z toho, co technologie dokáží, a jak velký vliv na život mají. Je to stejné jako u zbraní nebo ohně – i technologické vymoženosti je možné zneužít, a následky mohou být hrozivé. Bez nových technologií bychom ale stále ještě psali rukou a dopisy posílali holubí poštou.

Vedle obavy ze zneužívání sociálních sítí k manipulaci s volbami nebo veřejným míněním či strachu ze zneužití síťové infrastruktury byl rok 2018 plný rozhořčení z nenaplněných slibů, nezvládnutých produktů a pomalého pokroku. Mimo výběr deseti nejvýraznějších selhání existují stovky drobných pochybení, které je někdy těžké pochopit. Ať už jde o absenci kvalitní nabíječky v krabičce s novými iPhony, stále chybějící možnost upravovat zprávy na Twitteru nebo zoufalou nabídku tabletů s Androidem. O tom, že ani Google ani Apple do Česka nedostali letos "slíbené" produkty v podobě Google Asistenta a Apple Pay, raději nebudeme ani mluvit…

Facebook, Cambridge Analytica a ruské vměšování

Největší technologický problém současnosti představuje síla velkých dat, která jsou pod kontrolou nedůvěryhodných firem orientovaných pouze na zisk. V titulku této kategorie je pouze Facebook, který se stal symbolem toho, co je špatně při správě uživatelských dat a jejich zpeněžování. V praxi má ale stejně velký problém i Google a v menší míře také Twitter a další firmy, třeba populární fitness aplikace, jejichž data lze zneužít například k odhalení vojenských základen.

Facebook bez vědomí uživatelů (byť často s jejich "souhlasem" vyjádřeným kliknutí na tlačítko "souhlasím" bez vysvětlení následků) sdílel soukromá data s komerčními firmami, které jejich analýzou dokázaly lépe cílit reklamu a ovlivňovat veřejné mínění. Facebook má podle odborníků výrazný podíl na vítězství prezidenta Trumpa a pomohl i k ovlivnění výsledků referenda o Brexitu. Nyní se ukázalo, že Facebook, údajně nechtěně, zpřístupnil velkým firmám i soukromé zprávy milionů uživatelů.

Facebook má aktuálně nejvíce soukromých dat uživatelů a největší vliv na jejich mysl – i díky tomu, že vlastní i další sociální síť: Instagram. Google je na druhém místě díky tomu, kolik dat má díky Androidu i ze sledování pohybu uživatelů po internetu díky své reklamní síti. K tomu je nutné přičíst také Youtube, což je v podstatě také sociální síť, která navíc aktivně pomáhá šířit konspirační teorie a potenciálně škodlivá videa jen proto, že podle algoritmů povede jejich propagace ke zvýšení počtu zobrazení reklamy a prodloužení doby strávené na Youtube. No a v neposlední řadě má Google máslo na hlavě kvůli špatnému zabezpečení sociální služby Google+, kterou firma místo oprav raději úplně zruší.

Huawei a možnost zneužití infrastruktury

Huawei má za sebou nejlepší rok své existence. Stal se světovou dvojkou v prodeji chytrých telefonů a nebylo to díky nízkým cenám, ale díky špičkovým modelům, které překonaly konkurenci ve výdrži baterie i kvalitě fotoaparátů. Kromě toho ale Huawei čelí zatím nejcitelnějším problémům v dalším růstu. Důvodem jsou obavy ze zařízení, která Huawei dodává mobilním operátorům i poskytovatelům internetového připojení.

Podle českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) představují síťové prvky Huawei riziko. Toto varování se netýká mobilních telefonů nebo domácích routerů. Přesto vyjádření nedůvěry v čínského dodavatele technologií může ovlivnit prodeje koncových zařízení. Varování NÚKIBu přišlo poté, co od spolupráce s Huawei odrazovaly spojence americké tajné služby, zejména v souvislosti s budováním nových mobilních sítí označovaných jako 5G. Celou kauzu sledujeme podrobně na stránkách Hospodářských novin.

Říjnová aktualizace Windows

Windows 10 mají být "poslední" verzí Windows. Platforma, kterou bude Microsoft postupně aktualizovat bez změn názvu v režimu software jako služba. Hlavním lákadlem tohoto přístupu měly být pravidelné velké aktualizace s novými funkcemi dostupné dvakrát ročně. Ani jednou ale aktualizace Windows 10 neproběhly podle plánu.

Firma neustále odsouvá slibované funkce, ale říjnová aktualizace byla zatím nejhorší. Kvůli nedostatečnému testování se do veřejné verze aktualizace dostala chyba, která mohla vyústit ve smazání části uživatelských dat. A poté, co Microsoft jednu chybu opravil, objevili uživatelé druhou.

Další chyby v nové aktualizaci zahrnovaly například nesprávné označení síťových disků a problémy se zvukem na některých počítačích. Microsoft proto aktualizaci rychle stáhl a uvolnil ji ve finální opravené verzi až v prosinci.

Bizarnost situace jen dotváří fakt, že říjnová aktualizace přinesla jen minimum viditelných uživatelských změn – nejvýraznější je rozšíření nočního režimu zobrazení i na správce souborů nebo lepší, byť stále omezená a uživatelsky nepřívětivá možnost propojit mobilní telefony s Androidem a iOS s osobním počítačem s Windows.

Nabídka českých mobilních operátorů

Cena datových služeb v Česku je takový evergreen, u kterého operátoři doufají, že si lidé zvyknou a přestanou remcat. To se snad nestane. "Specifický" český trh, na kterém podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nefunguje konkurenční boj, zůstal přes snahy o "datové jaro" na svém předraženém písečku. Operátoři umí nabídnout relativně levná data - třeba 10 GB za 500 korun je docela fér nabídka, ale operátoři se s ní nechlubí. T-Mobile ji má se stovkou minut na volání a 100 SMS, ve standardním přehledu tarifů ale "Datař+" není. O2 má také 10 GB dat za 500 korun, ale bez volných minut a SMS, ty nabídne nepochybně podpultově. Vodafone podobnou nabídku má pouze pro studenty.