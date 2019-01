Ve světě technologií půjde v letošním roce hlavně o umělou inteligenci a sběr dat. Oba nástroje se budou zneužívat k propagandě, manipulaci veřejnosti a kybernetickým útokům, ale zároveň pomohou v boji proti klimatickým změnám nebo se včasnou diagnózou nemocí.

Vyplývá to z průzkumu serveru BBC, který oslovil zástupce dvou stovek firem s otázkou, jaké očekávají globální technologické trendy v roce 2019.

Jednou z technologií, která by se letos mohla začít hromadně používat, je takzvaný "deepfake". Jde o vkládání obličejů skutečných lidí do obrázků a videí, které jsou pořízené v jiné situaci. Ve výsledku tak vznikají věrohodně vypadající, ale falešné snímky lidí v reálných situacích. Dosud se objevilo několik případů, kdy byla tato technika zneužita v pornografickém průmyslu, v budoucnu by se ale mohla stále častěji využívat také k politickým účelům.

"Přestože deepfake představuje stále relativně novou technologii, zaznamenává neuvěřitelně rychlý rozvoj. Pro pouhé oko, nebo dokonce i pro odborníky na digitální nástroje, je snímky deepfake těžší a těžší identifikovat. Současně se jejich výroba stává stále dostupnější a levnější," uvedla Katja Begová z britské nadace Nesta, která se zabývá podporou vědy a výzkumu a investicemi do technických inovací.