V chilských Andách se intenzivně staví nový teleskop, který bude schopný pořídit snímky nočního nebe ve vysokém rozlišení 3200 megapixelů. Fotografie a pořízená data zaberou 500 milionů gigabytů místa. Teleskop LSST by měl nastoupit plně do služby do roku 2022 a pomoci odpovědět na otázky, jaká je budoucnost vesmíru nebo poodhalit tajemství temné hmoty a temné energie.

Ve vesmíru jsou tři základní substance. První je hmota, která tvoří atomy, ze které jsou lidé. Jde také o jediné, co lidstvo vidí, když pohlédne do vesmíru. Vyplňuje přitom jen kolem pěti procent vesmíru. Zbytek tvoří temná hmota a temná energie.

Temná energie je dle alespoň dosud nejrozšířenější představy zodpovědná za rozpínání vesmíru. Do rovnic vstupuje jako kosmologická konstanta, která v modelech fyziků dělá ze statického vesmíru dynamický. Einstein ji kdysi označil za největší chybu svého života, aby se později ukázalo, že chybou bylo zřejmě označit ji za chybu.

Dynamiku rozpínání vesmíru, a tedy projev temné energie bude sledovat právě teleskop LSST. Například umožní vědcům odhalit na milion supernov typu IA, dnes jich je známo stokrát méně.