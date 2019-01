Spousta zelených teček na obrazovce je rozházená jako hračky v pokojíčku hyperaktivního předškoláka. Systém Prepar3D společnosti Lockheed Martin s pomocí teček ukazuje, jak vypadá nepovedené přistání pilota v zácviku – je to čistá panika. Každá tečka představuje marný pohled pilota, který hledá záchranu a neví, co má dělat.



Intenzivní zážitek a efektivní trénink civilních i vojenských pilotů nabízí simulační software ve spolupráci s novým headsetem HTC Vive Pro Eye. Ten se od svých předchůdců na první pohled téměř neliší, ale uvnitř obsahuje zásadní technologii – sledování očí. Headset a tím i používaný software přesně ví, kam se uživatel dívá. To se hodí při tréninku leteckých soubojů nebo třeba v autoškole. Zkušený instruktor pozná roztěkanost i bez přístrojů, ale nemůže ji pořádně analyzovat. S headsetem tu možnost má a přesnou zpětnou vazbu získá i student. Navíc v bezpečném prostředí.



HTC systém sledování pohledu umí využít nejen v rámci tréninkových aplikací, ale také ke zkvalitnění obrazu. Na veletrhu CES společnost HTC tuto funkci ukazovala na systému, který pro automobilku BMW vyvinula společnost Zero Light s využitím technologií od Nvidie. Systém dává uživateli možnost si nakonfigurovat podobu automobilu BMW M5 v měřítku 1:1 včetně možnosti usednout do reálné sedačky a detailně prozkoumat i interiér vozu.

Aby automobil vypadal co nejúžasněji, použili vývojáři právě selektivní vykreslování s vysokým rozlišením. Díky tomu, že se lidské oko dokáže zaměřit pouze na malý výsek zorného pole, může ovládací software upravovat kvalitu obrazu podle toho, kam se uživatel dívá. Tak jemný a dokonalý obraz jsem ve virtuální realitě ještě neviděl, i když jsem zvyklý na HTC Vive Pro. Software od Zero Light brzy ukázal proč. Vývojářská verze aplikace umožňuje zapínat a vypínat selektivní vykreslování, a dokonce umí rozpůlit obraz. Pak na jedné polovině ukazuje, jak to má vypadat, a na druhé ukazuje standardní grafiku.



Rozdíl je obrovský.