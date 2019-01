Google má velkou smůlu nebo problémy se zajištěním dodávek testovacích telefonů v Rusku. Po Pixelu 3 XL, který se v téměř hotové podobě dostal do nepovolaných rukou a posléze na internet několik měsíců před zahájením prodeje. Nyní se na Youtube objevilo podrobné představení dalšího zatím neoznámeného telefonu Pixel 3 Lite. První informace o levnějším telefonu od Googlu přitom prosákly už na konci listopadu.

Nové video ukazuje Google Pixel 3 Lite ze všech stran včetně uživatelského prostředí v ruštině. Ve videu, které na Youtube místo původního zdroje nahrál majitel kanálu Mobile.com, je vidět mimo jiné omezená kapacita úložiště – pouhých 32 GB. Kapacita operační paměti je standardní, 4 GB. Nejzajímavějším prvkem výbavy má být fotoaparát, podobně jako u "dospělých" variant Pixelu 3, které patří k nejlepším fotomobilům současnosti díky vynikajícím softwarovým úpravám.

Google by měl nižší ceny odhadované na 10 tisíc korun dosáhnout nejen omezenou pamětí, ale primárně nasazením pomalejšího procesoru s označením Snapdragon 670, který se objevil například v čínském telefonu Vivo X23. Displej by měl mít úhlopříčku 5,56“ a rozlišení 2160 x 1080 bodů. Měl by se také navzdory trendům obejít bez výřezu. Místo toho bude mít, podobně jako Pixel 3, nemoderní design s obřím čelem a bradou.

Vedle Pixelu 3 Lite by Google mohl podle dalšího zdroje informací uvést na trh i větší variantu Pixel 3 XL Lite s procesorem Snapdragon 710 a 6 GB operační paměti.