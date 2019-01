Šéf firmy Facebook Mark Zuckerberg plánuje propojení aplikací WhatsApp, Instagram a Facebook Messenger. To si podle lidí, kteří na tomto úkolu pracují, vyžádá kompletní změnu fungování těchto aplikací na nejzákladnější úrovni. Všechny tři služby by dále měly fungovat jako samostatně, sjednotit se ale má funkce zpráv. Integrace by měla proběhnout do konce letošního roku nebo nejpozději na začátku roku 2020. Informaci přinesl server The New York Times.

Všechny tyto aplikace by měly mít end-to-end šifrování, díky kterému se sníží riziko toho, že se ke zprávám dostane někdo, komu nejsou určené. Po plánovaných změnách by například uživatel Facebooku mohl poslat šifrovanou zprávu člověku, který používá pouze WhatsApp, což nyní není možné.

Od spojení aplikací si Zuckerberg slibuje především udržení uživatelů v síti aplikací vlastněných Facebookem a také větší zisky.