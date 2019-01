Apple prodal během Vánoc přibližně o 15 procent iPhonů méně než před rokem. I když celý trh stagnuje, Apple nechce kopírovat cizí křivky a s poklesem zájmu o nové telefony bude bojovat. Jaké zbraně k tomu použije, poodhalil reportér agentury Bloomberg Mark Gurman. Jeho zdroje ve společnosti Apple potvrdily předchozí spekulace o novém konektoru, trojici fotoaparátů pro letošní iPhony a zprávy o vylepšeném levnějším iPadu, který se ukáže už na jaře.

Nejvíce pozornosti věnuje Gurman technologiím, které mají přijít až v roce 2020. Apple by měl za rok a půl nabídnout výraznější designovou proměnu iPhonů a zároveň přidat hned několik technologických novinek, které reagují na aktuální vývoj mobilních sítí. Apple podle zprávy agentury Bloomberg sází ve velkém na technologii rozšířené reality, která má uživatelům otevřít okna do jiných světů.

Živější pokémoni kolem nás

Apple myšlenku rozšířené reality podporuje dlouhodobě. Vylepšení schopnosti zasadit do reálného prostředí snímaného fotoaparátem telefonu virtuální předměty a stejnou scénu ukazovat více propojeným uživatelům Apple prezentoval jako jedno ze zásadních vylepšení iPhonu XS. Nejúspěšnější aplikací rozšířené reality ale zatím zůstává "obyčejné" Pokémon Go, které využívá ARKit. Za rok a půl by iPhony měly dostat nový senzor, který aplikace založené na rozšířené realitě ještě zpřesní. Pomoci k tomu má laser, který dokáže mapovat trojrozměrný prostor na vzdálenost čtyři až pět metrů. Apple podle zdrojů agentury Bloomberg jedná se Sony o testování této technologie.

Laserové snímání vzdáleností v prostoru není nová technologie, naopak. Na principu laseru fungují profesionální měřicí zařízení i golfové "hledáčky". V mobilních telefonech našly zatím laserové paprsky kvůli energetické náročnosti a nárokům na prostor využití pouze při ostření na kratší vzdálenosti. 3D kamerku už Apple má v iPhonech od modelu iPhone X, schovává se pod označením FaceID. Použitá infračervená technologie však funguje pouze na několik desítek centimetrů. Apple by měl už letos nabídnout vylepšenou variantu FaceID.

Sony kromě modulu pro přední kamerky začalo dodávat na trh 3D senzor pro hlavní fotoaparáty mobilních telefonů. První telefon s novou generací senzorů od Sony už se prodává i v Česku. Honor View 20 zatím láká jen na měření objemu předmětů před telefonem nebo zeštíhlování postav ve videu či neobratné pohybové ovládání videoher. Možnosti 3D senzorů se však budou zvyšovat s tím, jak stejný čip nabídnou i další výrobci telefonů.