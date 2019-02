Nejočekávanější telefon s Androidem tohoto roku se představí už za pár dní a první zákazníci budou mít Galaxy S10 v ruce už 8. března. Záplavu úniků dat a neoficiálních informací před odhalením Galaxy S10 však nečekaně přerušil jiný člen rodiny Galaxy. Samsung se opět hlásí o pozornost i na poli tabletů.

Novinka Galaxy Tab S5e má v názvu písmeno, které znamená "essential", tedy základní. Zveřejněné vlastnosti tabletu ale ukazují elegantní zařízení, které váží pouze 400 gramů a slibuje Super AMOLED obrazovku s rozlišením 2560 x 1600 bodů a kvalitní zvuk vyladěný inženýry značky AKG, kterou Samsung vlastní.

Designem tabletu s tenkými rámečky i kvalitní obrazovkou jde Samsung proti iPadům Pro, vnitřní výbava ale ukazuje jedno místo, na kterém se šetřilo – procesor. V tabletu bude Snapdragon 670 nebo podobný čip Exynos, které si Samsung vyrábí sám, a to podle země, ve které se daná verze tabletu bude vyrábět. Proti iPadům Pro to znamená citelně nižší výkon. To je trochu překvapení, protože telefon Galaxy S10e bude mít stejné procesory jako modely S10 a S10 Plus.

Zbytek výbavy bude naopak odpovídat moderním trendům včetně odemykání obličejem a 4 nebo 6 GB operační paměti se 64 nebo 128 GB prostoru pro data podle varianty. Cena tabletu bude poměrně vysoká, 10 999 korun za verzi s wi-fi, LTE varianta je o 1500 korun dražší. Základní iPad od Applu se prodává za devět tisíc korun ve verzi se 32 GB prostoru pro data. Apple má ale údajně uvést na trh nový levný iPad s 10" úhlopříčkou už za několik týdnů.