Japonská vesmírná sonda Hayabusa 2 provedla ve čtvrtek ambiciózní manévr. Přistála na asteroidu Ryugu a vystřelila do povrchu asteroidu tantalový projektil, který zvířil prach a zrnka z povrchu, které poté sonda zachytila. Sonda přistála na vybraném místě a pomocí sací trubice zachytila kýžené vzorky. Na povrchu asteroidu se zdržela jen pár vteřin, po odebrání vzorku se ihned vydala na oběžnou dráhu asteroidu píše server Guardian.

"Operace je velice náročná, vše musí být řízeno autonomně," řekl Ian Franchi, astronom z Open University. "Gravitace tam je velice slabá a na povrchu je mnoho balvanů," dodal. Asteroid Ryugu má v průměru méně než kilometr a jeho gravitační síla je oproti Zemi 60 000 krát menší. Při takovéto slabé gravitaci materiál uražený brokem vyletěl 1,5 metru vysoko do sací trubice.

Hayabusa 2 dohnala asteroid po 3,5 roku dlouhé cestě loni v červnu. O manévr se japonská vesmírná agentura plánovala pokusit už v říjnu, nakonec se však rozhodla operaci odložit po zjištění, že terén je mnohem více skalnatý, než se očekávalo. Posledních pár měsíců vědci pracovali s replikami vybavení, aby zajistili, že sonda dokáže vzorky nabrat.

Sonda vystřelila pětigramový projektil rychlostí větší než 290 metrů za sekundu a nabrala vzorek, poté se stáhla do bezpečné vzdálenosti. Vzorky budou v sondě uložené, dokud se nevrátí na Zem, což by mělo být v roce 2020.

Asteroid Ryugu patří k nejstarším svého druhu, které se považují za "základní kameny" sluneční soustavy. Vědci mají veliký zájem tento materiál studovat. Podobný materiál padá i na Zem ve formě meteoritů, je ale poničený a ohořelý z průchodu atmosférou a po nárazu do země je prakticky okamžitě kontaminovaný. Vzorky z Hayabusy 2 ukážou, jak vypadá materiál asteroidu než narazí do Země.

Analýza vzorků také může osvětlit, jak se na Zemi objevila voda. Dřívější teorie, že vodu přinesly na Zem komety, byly vyvráceny, když studie prokázaly, že voda na Zemi má jiný původ než ta z komet. "Chceme zjistit, kde ve vesmíru existovala voda a jak se na Zem dostala," říká Franchi.

Asteroidy také obsahují organický materiál, který mohl být důležitý pro vznik života. Velikou výhodou čerstvých vzorků z vesmíru je fakt, že nemohou být kontaminovány organickým materiálem ze Země. V září sonda vyslala dva roboty pojmenované Rover-1A a Rover-1B na povrch asteroidu, kteří posílali sondě data o povrchu a obrázky. O měsíc později spustila sonda na povrch německo-francouzský přistávací modul Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout).

Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 - 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa