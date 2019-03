Počátkem května by se měl začít prodávat Xbox, který ukazuje, jak se za posledních pět let změnil svět. Model Xbox One S All-Digital Edition nebude mít mechaniku na optické disky s hrami. Jediný způsob jak získat nové hry, bude stáhnout je ze serverů Microsoftu. Důraz na digitální prodej her a zamýšlená nutnost neustálého připojení k internetu přitom Xboxu zásadně uškodila ještě před uvedením původního modelu Xboxu One na trh.



Xbox One S All-Digital Edition zatím není oficiálně představený produkt, ale o jeho existenci má informace z ověřených zdrojů celá řada zahraničních médií, jako první o chystaném Xboxu bez blu-ray mechaniky informoval už v listopadu Brad Sams ze serveru Thurrott.com. Nyní podrobnosti o plánovaném zahájení prodeje Xboxu s kódovým označením Maverick přinesl server Windowscentral.com.



Microsoft údajně začne přijímat předobjednávky nového levnějšího a kompaktnějšího Xboxu v polovině dubna, aby počátkem května doručil první kusy zákazníkům. Stejně jako u výkonnější verze Xboxu One X se Microsoft údajně poučil z nepovedeného startu původní konzole a nabídne novinku ve stejném období globálně.

Odstranění optické mechaniky umožní snížit cenu hned na několika úrovních – primárně jde o samotnou cenu blu-ray mechaniky. Microsoft zároveň nebude muset platit licenční poplatky z každého prodaného kusu konzolí (v řádu desítek až stovek korun) ani z prodaných kopií her, které Microsoft vydává na optických discích. Předpokládané zmenšení rozměrů Xboxu One S bez mechaniky pak sníží i náklady na skladování či přepravu.



Použití Blu-Ray disků v Xboxech mimochodem malými částkami pomáhalo i Sony - část licenčních poplatků z každého prodaného Xboxu One šla do účetnictví výrobce konkurenčních konzolí PlayStation. Sony se spolu Panasonicem, Pioneerem nebo Samsungem na vývoji tohoto formátu výrazně podílelo a patří mu přibližně čtvrtina patentů spojených s technologií blu-ray.