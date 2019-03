Apple začne ještě letos vyrábět vlastní brýle pro rozšířenou realitu a s jejich hromadnou produkcí počítá nejpozději v druhém čtvrtletí roku 2020. Informaci o výrazném pokroku Applu v oblasti, v níž je aktivní například i Microsoft se svým systémem Hololens, přinesl analytik společnosti TF International Securities Ming-Chi Kuo. Kuo má za sebou desítky správných předpovědí nových produktů společnosti Apple.



První generace brýlí pro rozšířenou realitu od Applu má být údajně závislá na iPhonu, který bude zajišťovat výpočetní výkon i konektivitu headsetu, podobně jako neúspěšné Google Glass, které Google začal vývojářům prodávat před třemi lety. Konkurenční produkty od Microsoftu nebo společnosti Magic Leap využívají specializovaný hardware, který obsahuje vlastní výpočetní jednotku.

Rozšířená realita má proti systémům virtuální reality výhodu v tom, že uživatele plně neodtrhává od reálného světa. Na prvky rozšířené reality si potenciální zákazníci AR brýlí od Applu zvykají už několik let. Apple vyvinul nástroj ARKit, který usnadňuje tvorbu aplikací, jako je elektronický katalog Ikea, který nabízí možnost umístit virtuální nábytek ve správné velikosti do reálného prostoru, nebo her ve stylu Pokémon Go, ve které se virtuální příšerky ukazují v okolí hráče.