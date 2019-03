Vybraná média ve Spojených státech dostala od Applu pozvánky na tiskovou konferenci, která proběhne 25. března v 10 hodin kalifornského času (6 hodin večer našeho času). Na pozvánce je kromě loga firmy, času a adresy pouze slovní spojení "it’s show time", tedy "představení začíná".

Od jarní akce Applu se čeká představení nových základních modelů iPadů, spekuluje se i o druhé generaci bezdrátových sluchátek Airpods nebo o bezdrátové nabíječce AirPower či dokonce o oživení značky iPod, tedy multimediálních přehrávačů bez funkcí telefonu. Odkaz na existenci nových iPodů se objevil v nejnovější verzi iOS.

Hlavní roli však budou nejspíše hrát služby – nabídka předplatného novin a časopisů a snad i bájná služba, která pod značkou Applu nabídne konkurenci pro Netflix a další online video půjčovny. U novin a časopisů Apple údajně chce nabízet za 10 dolarů měsíčně přístup k několika různým novinám a časopisům, které mají placený obsah. Firma však údajně narazila na problémy při vyjednávání s velkými americkými deníky, které chtěly větší podíl než 50 procent z částky, kterou uživatelé zaplatí.

U konkurence pro Netflix se spekuluje o tom, že Apple oficiálně novou službu oznámí, ale spustí ji nejdříve v létě, až bude mít k dispozici dostatek obsahu včetně exkluzivních seriálů, které už mají určené obsazení, ale informace o průběhu natáčení chybí.

Please join us for an Apple special event

at the Steve Jobs Theater in Cupertino.



March 25, 2019

10:00 a.m.



The email played a short film reel countdown animation on opening. pic.twitter.com/a2COFjMIpA