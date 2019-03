Celý loňský rok se v českém herním průmysl točil kolem Kingdom Come Deliverance, Warhorse Studio jsou však jen jedna ze 76 herních firem. V loňském roce ovšem podle všeho nejúspěšnější. Podle odhadů Asociace českých herních vývojářů se celkový obrat herního průmyslu v Česku dostal přes hranici tří miliard korun a má být o třetinu vyšší než v roce 2017. Celkově pak tržby z herního průmyslu dvojnásobně převyšují tržby filmového průmyslu, i při započtení televizní produkce.

Kingdom Come Deliverance během jednoho roku se prodaly dva miliony kopií, konečná cena se přitom pohybovala mezi 1000 a 1700 korun s tím, že se méně než polovina kopií prodala se slevami v řádu desítek procent. I to představuje obrat kolem dvou miliard korun. Druhým novým titulem, který se prosadil v globálním měřítku, je aktuálně nejúspěšnější hra pro systémy virtuální reality Beat Saber. V Česku vzniklo v loňském roce i dalších 30 her, většina z nich ve verzích pro PC a moderní herní konzole.

Asociace českých herních vývojářů uvádí, že 90 až 99 procent příjmů českých herních firem pochází ze zahraničí, z toho 35 procent příjmů přichází z USA, 15 procent z Německa a po deseti procentech z Velké Británie a Ruska. Vývoj čistě pro český trh není dostatečně finančně zajímavý. Ekonomické rozvahy stojí například i za absencí českého dabingu v Kingdom Come Deliverance.

Rakušané koupili vývojářské studio Warhorse Studios, které stojí za hrou Kingdom Come: Deliverance Čtěte zde

Největší herní firmou podle počtu zaměstnanců je Bohemia Interactive se 350 zaměstnanci, která vedle vývoje několika herních titulů vyvíjí také softwarové systémy pro výcvik vojáků, simulátory od BI používá například americká armáda. Celkově herní firmy zaměstnávají přibližně 1500 lidí a potýkají se s nedostatkem kvalitních zaměstnanců. Během letošního roku mají prostor minimálně pro dalších 200 zaměstnanců. Už nyní přitom necelá polovina vývojářských studií zaměstnává alespoň jednoho cizince. Pětinu z nich tvoří Slováci.

Financování českých herních firem sází více než z poloviny na vlastní zdroje, přístup k investicím je omezený. I to je důvod, proč asociace českých vývojářů volá po lepší podpoře ze strany státu a upozorňuje na rozdíly ve velikosti obratu ve srovnání s filmovým průmyslem. Podporu hledají zejména v oblasti vízových programů pro potenciální zahraniční zaměstnance a dlouhodobé podpory odborného vzdělávání, ale také při účasti na veletrzích a herních festivalech.

Investiční pobídky pro zahraniční firmy znamenají, že cizí firmě zaplatíme z našich daní to, že nám ukradnou zaměstnance, říká Dan Vávra z Warhorse Studios. "Není to přitom tak, že by zahraniční firmy platily lépe, v našich oborech jsme se ve mzdách západu vyrovnali."

Asociace českých herních vývojářů zveřejnila také oficiální statistiky nejúspěšnějších her historie. Vévodí jim Euro Truck Simulator 2 s 6,5 miliony prodaných kopií následovaná hrou Machinarium, která získala velké množství zákazníků po vydání mobilních verzí pro iOS a Android. V přehledu je také ARMA 3 a 2, DayZ a Operation Flashpoint, všechny od Bohemia Interactive – která už prodala přibližně 14 milionů kopií svých her. S "pár set tisíci přes dva miliony" kopií podle vyjádření Vávry patří mezi největší herní tituly také Kingdom Come Deliverance už po roce na trhu.