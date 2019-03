Kapesní mikrospektrometr, propojený s mobilem, umí za pár vteřin změřit obsah kakaa, když s ním posvítíte na tabulku čokolády. Také určí množství tuků v sýru či zralost ovoce. Jeho tvůrci věří, že malá digitální krabička změní způsob, jakým lidé nakupují. A že se bude hodit i v průmyslu a v zemědělství.

Inovace a data mění zažité metody výroby. Pro zemědělce digitální éry se data stávají “novým hnojivem.” Práce s daty umožňuje zvýšit úrodu nebo předvídat onemocnění plodin.

To je několik trendů, o kterých byla řeč na konferenci OurCrowd Global Investor Summit v prvním březnovém týdnu v Jeruzalémě. Jde o největší akci v Izraeli zaměřenou na mladé inovativní firmy - star-upy - a jejich technologické nápady.

V zemi s 8,3 milionu obyvatel, bez přírodního bohatství a obklopené nepřáteli, vzniká víc start-upů než ve velkých, stabilních ekonomikách. Tento fenomén popsal v roce 2009 bestseller Start-up Nation autorů Dana Senora a Saula Singera.

Organizátoři investorského summitu OurCrowd každý rok formulují deset nejdůležitějších technologických trendů, které hýbou izraelskou startupovou scénou. U každého trendu uvádíme příklad mladých izraelských firem, které v oblasti působí.

OurCrowd je internetová platforma, jejíž prostřednictvím mohou i drobní investoři investovat do škály asi 170 start-upů. Na příležitostech se podílejí po boku velkých nebo institucionálních hráčů a mají stejné podmínky.

1. Přechod na "chytré" vzdělávání

Školy existují už čtyři tisíce let ale radikální proměnou prošly naposledy v 19. století. Tehdy, v době průmyslové revoluce, vyvstal požadavek základního vzdělání pro široké masy, ne jen pro elity. Současné veřejné školství je v mnoha zemích bohužel stále odrazem tohoto starého modelu. Technologická revoluce současné vzdělávací systémy přeskočila a do oboru vstupují k internetu připojená zařízení, sociální sítě nebo počítače, které se učí myslet. To vše podle odborníků vyžaduje nové přístupy ve vyučování a jiný typ absolventů. Důraz by školy měly klást na týmovou spolupráci a řešení projektů, analytické myšlení a programování.

Globální trh s Ed Tech, tedy inovacemi v oblasti vzdělávání, vzroste do příštího roku na 250 miliard dolarů. Podle start-upu SenseEducation je budoucnost v rozvinutí výuky na mnohem větší počet studentů, při zachování dynamiky malých tříd. Start-up nabízí software umožňující učitelům virtuálně zhodnotit a oznámkovat individuální studenty, bez ohledu na jejich počet. To vytváří zpětnou vazbu šitou na míru pro konkrétního studenta.

2. Řešení problému s cukrem

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že zhruba 1,9 miliardy lidí má nadváhu a každý desátý dospělý v průběhu života onemocní cukrovkou. Za tuto alarmující statistiku částečně může nadměrná spotřeba cukru. Cukr konzumujeme nejen ve sladkostech a slazených nápojích, ale je uměle přidáván i do běžných potravin. Pro zdraví populace se tak cukr stává v západním světě nepřítelem číslo jedna. Některé země, například Velká Británie, Francie, Maďarsko nebo Finsko, už dokonce zavedly zvláštní daň pro nápojářské firmy, která se odvíjí od množství cukru přidávaného do výrobků. Norové zase zavedli daň na čokoládu.

DouxMatok přichází s metodou, jak problém cukru v potravinách řešit. Její patentovaný systém cíleného využívání potravinových ingrediencí umožňuje spotřebu cukru snížit o 40 nebo 50 procent, při zachování stejné chuti a pocitu sladkosti. Firma už spolupracuje s hlavními nadnárodními nápojovými skupinami, které chtějí řešení DouxMatok použít u svých klíčových produktů. Firma používá svoji patentovanou technologii také na snížení obsahu soli v potravinách.

DreaMed pak vyvinul analytický nástroj, který využívá cloudové řešení a umělou inteligenci pro snazší život pacientů trpících cukrovkou. Systém zvládá rychlou diagnostiku v reálném čase a umožňuje lépe plánovat dávkování inzulinu.

3. Green Tech dostává zelenou

Od průmyslové revoluce v 19. století platí, že pokrok v technologiích doprovází zásahy do životního prostředí a přírody. Některé vynálezy, například spalovací motor, se v průběhu 20. století ukázaly jako dlouhodobě neudržitelné. Nové technologie, postavené na digitálních aplikacích, internetu a velkých datech přicházejí s převratnými řešeními, která mohou pomoci řešit řadu problémů také v oblasti životního prostředí. Podle odborníků se bude část inovací zaměřovat víc a víc na trh s vodou, který bude pro mnohé ekonomiky stále důležitější. Celková velikost tohoto trhu vzroste na odhadovaných 915 miliard dolarů do roku 2023. To také znamená, že inovace v oblasti čištění a výroby vody mohou být lukrativním byznysem. Oblast Green Tech může přinést jednak užitek životnímu prostředí, ale také peníze investorům.

Start-up Watergen vyrábí řadu zařízení různých velikostí pro extrakci vody ze vzduchu, s minimální zátěží pro okolní přírodu. Přístroje vytvářejí pitnou vodu a najdou využití například v době katastrof, kdy vodohospodářská infrastruktura nefunguje.