Největší konference herních vývojářů v San Franciscu měla dvě velká témata – streamování her a virtuální realitu (VR), která má před sebou další pokus o zlákání kritické masy. VR zatím necháme stranou, stačí jen pogratulovat týmu stojícímu za Beat Saberem k dalšímu úspěchu v podobě ocenění za nejlepší VR hru roku.

Mnohem zajímavější je fenomén streamování her a jejich digitální distribuce, na který upoutal pozornost Google, když představil službu Stadia. Google chce ještě letos začít streamovat do telefonů, počítačů a televizí s prohlížečem Chrome nebo zařízením Chromecast videohry s dokonalou grafikou 4K rozlišením a HDR funkcemi. To zní lákavě, samozřejmě, ale má to i háčky.

Tak třeba Google rozhodně není sám, kdo se o něco podobného snaží, a hlavně většina ze dvou miliard lidí, které Google může oslovit, pravděpodobně brzy zapláče, až zkusí na mobilu hrát Assassin’s Creed Odyssey ve vysokém rozlišení. Působivá prezentace Googlu ale má ohlas i u velkých herních firem. V Microsoftu si dokonce vynutila oficiální reakci.

Důležitost toho, co Google oznámil, když představil svou herní službu a kvalitu infrastruktury, kterou má k dispozici, je snadné doložit. Šéf herní divize Microsoftu po skončení prezentace rozeslal podřízeným e-mail, ve kterém je uklidňuje. "Jejich oznámení potvrzuje, že jsme se před dvěma lety vydali správným směrem. Nebyla tam žádná překvapení, ale jejich využití Youtube, Google Asistenta i nový Wi-Fi ovladač mě ohromily," napsal Phil Spencer. "Google udělal dojem dneska a my máme před sebou pár měsíců do E3, kde budeme dělat dojem my."