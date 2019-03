Apple v pondělí podle všeho představí novou službu pro přístup k video obsahu. Podle neoficiálních informací přitom nenabídne přímou konkurenci Netflixu, místo toho umožní konkurentům Netflixu jednodušeji nabízet své služby prostřednictvím Applu, jako kabelové televize zastřešují různé televizní stanice. K základu, který budou tvořit služby jiných poskytovatelů pak Apple jako bonus přidá několik seriálů, které sám vyprodukuje. Apple také zajistí distribuci obsahu z vlastních datových center.

Sjednocení přístupu k video obsahu do samostatného „obchodu“, který umožní snadný přechod mezi různými zdroji není unikátní ani nový, na podobné myšlence stojí například multimediální systém Roku i operační systémy chytrých televizorů od Samsungu či LG. A co více, jde o využití podobného principu, na kterým stojí Apple TV. Apple navíc, stejně jako u Apple Music, může stavět na velké uživatelské základně, která už Applu svěřila číslo své kreditní karty.

Netflix už předem oznámil, že s Applem ohledně video služeb nebude spolupracovat. Netflix podobně jako Spotify znemožnil uživatelům placení za své služby přímo v mobilní aplikaci, aby nemusel odvádět 30% podíl Applu (po prvním roce podíl klesá na 10 procent). Nová služba od Applu bude mít také konkurenci od Googlu. Největším globálním poskytovatelem online videa zůstává Youtube s obrovským náskokem za všemi ostatními. Podle objemu přenesených dat ovládá Youtube 37 procent internetu, Netflixu patří 2,4 procenta přenesených dat, Facebook má 8,4 procenta.

Apple údajně plánuje možnost vytvářet balíčky obsahu napříč různými poskytovateli, což by mělo koncovým uživatelům ušetřit trochu peněz, navíc pravděpodobně obsah dostupný na svých zařízeních elegantně dostane i na velké obrazovky – už v lednu totiž zpřístupnil Samsungu, LG a dalším výrobcům přístup ke své technologii AirPlay a Samsung má i přímo aplikaci iTunes a je dost dobře možné, že přidá i novou video aplikaci od Applu. To všechno ale uvidíme večer. Apple samozřejmě může ještě překvapit. Zvlášť po minulém týdnu, kdy během tří dní představil nové iPady, nové iMacy i vylepšená sluchátka s bezdrátovým dobíjením. Podle všeho už se blíží i zahájení prodeje slíbené bezdrátové nabíječky AirPower, která drží rekord jako nejdéle odkládaný předem oznámený produkt Applu za posledních deset let.

Malá odbočka od světa velké techniky míří do světa hudby. V Británii se poprvé v historii příjmy hudebních vydavatelství opíraly nejvíce o příjmy ze streamování hudby ve službách jako je Spotify nebo Youtube. V roce 2018 dramaticky poklesl prodej hudby na fyzických nosičích, CD se propadly téměř o třetinu na 32 milionů kusů. Světlým bodem zůstává hudba na vinylu, ta už meziročně neroste nijak dramaticky, proti ku 2017 meziročně jen o 1,6 procenta, ale už tvoří 15 procent všech prodaných fyzických nosičů. Hudebníci i vydavatelé ale mají proti streamování řadu námitek, podíly, které dostávají umělci, textaři a skladatelé jsou ve srovnání s prodejem hudby velmi malé. Google vyplatil majitelům autorských práv jen asi 57 milionů dolarů z odhadovaných 30 miliard shlédnutí britskými uživateli.

