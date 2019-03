Můžete se na to dívat, jako na pravidelné měsíční stříhání oveček. Můžete to vnímat jako skvělý obchodní tah. Ani jeden pohled nezmění to, že Apple během tiskové konference ukázal, jak vidí svou finanční budoucnost. Nejbohatší firma na světě nechce jen nárazově prodávat nejmilovanější telefony a nejlepší tablety na světě. Chce každý měsíc více peněz s předvídatelnou jistotou.

Po minulém týdnu, kdy Apple bez velkých fanfár představil vylepšené iPady, novou verzi počítačů iMac a lehce upravená sluchátka AirPods, měla přijít bomba v podobně nových služeb. Apple jich představil hned několik a společný mají jeden jmenovatel – pravidelné měsíční platby.

Největším překvapením je přitom jediný fyzický produkt večera – kreditní karta Apple. Samozřejmě pokud nejste Američan, kterého uzemní fakt, že Apple získal na svou stranu Oprah Winfrey.

Dobré zprávy pro časopisy

První službou, kterou Apple nabídne platícím zákazníkům je Apple News+. Do výběru zpráv se po zaplacení deseti dolarů dostane obsah tří set amerických časopisů a dvou novin – The Wall Street Journalu a Los Angeles Times. Apple nepochybně chtěl více, třeba The New York Times, ale domluvit se na obchodním modelu není lehké ani pro Apple. Jako bonus pak vedle tradiční žurnalistiky News+ nabídnou v rámci předplatného také placené verze některých webových projektů, jako je The Highlight od Voxu nebo TechCrunch.

Jablíčková firma při představení nové verze aplikace News kladla důraz na typografické zpracování časopisů, pohodlné čtení, velké fotky nebo třeba animované obálky. Jen málokdo si přitom vzpomněl, že před osmi lety Apple s velkou slávou přinesl úplně stejné sliby, které ve výsledku stály vydavatele časopisů spoustu peněz. Původní časopisecký projekt se jmenoval Newsstand a Apple ho pro "velký úspěch" zrušil v srpnu 2015.