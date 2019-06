Dokázali to. Apple uspěl hned v několika oborech, kde to konkurenci moc nejde. Firma Tima Cooka naplnila více než dvě hodiny trvající přednášku záplavou reálných novinek a rozhodně nenudila. Splní přitom i ty nejdivočejší představy profesionálních počítačových uživatelů. K tomu se Applu podařilo utajit informace o novém počítači i možná nejlepším displeji na světě. A to není všechno, ani zdaleka.

