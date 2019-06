Jihokorejské restaurace, obchody, supermarkety, banky, ale i výrobci ve stále větší míře využívají místo zaměstnanců roboty a další automatická zařízení. Kvůli technologickým inovacím však mnoho Korejců, především pak mladých lidí, obtížněji hledá práci. Píše to agentura AP.

V jedné z kaváren v hlavním městě Soulu připravuje kávu robot. Objednávky mu zákazníci posílají přes mobilní aplikaci či z automatizované pokladny. Do minuty obdrží zákazník kód, pomocí kterého může otevřít skříňku, ve které na něj čeká hotová káva. Robot zvládne připravovat 14 nápojů najednou.

"Je to skutečně zábavné a pohodlné," říká třicetiletá žena. "V době oběda je to tu zaplavené lidmi z kanceláří a místními. Takový robot se proto hodí, svou kávu dostanete snadněji," dodává.

Minimální mzda v Jižní Koreji vzrostla za poslední dva roky o 27,3 procenta, což firmy ještě více pobídlo k omezování nákladů tím, že lidské pracovníky nahradí roboty, domnívá se So Jong Ku, děkan jedné z místních ekonomických škol.

Mnohým pracovníkům se však tento trend nezamlouvá. V úterý v Soulu stávkovali jeřábníci, kteří protestovali proti používání automatických jeřábů na stavbách. Odbory také vystupují proti samoobslužným pokladnám ve velkých obchodních řetězcích.

Vláda také musela nedávno změnit svůj záměr plně zautomatizovat veškeré mýtné brány na korejských silnicích. O práci by přišlo asi 6700 lidí. Nakonec uzavřela kompromis - novou technologii stát částečně zavede, avšak lidem jejich práce zůstane.

Někteří mladí lidé nástup robotů naopak vítají. "Mileniálové, tedy ti, kteří se narodili po roce 1980, jsou nejdůležitější zákazníci. Tato generace se nerada setkává s lidmi, takže upřednostňují technologii, která jim umožňuje co nejvíce omezit komunikaci z očí do očí," upozorňuje děkan So Jong Ku.

Někdo má výhrady také vůči kvalitě služeb, kterou roboti poskytují. Například zmíněný robot v kavárně neumí vyrobit nápoj zákazníkovi přesně na míru, stěžuje si třicetiletá žena, která si zde kávu občas kupuje. A když je zaplaven objednávkami, trvá mu příprava nápoje dlouho. Výrobce ale údajně již pracuje na rychlejší a chytřejší verzi robota, který bude umět rozeznávat hlas a pohyby jednotlivých zákazníků a bude nabízet nápoje přesně podle jejich přání.

Jižní Korea byla jednou z prvních zemí, která s nadšením začala automatizaci prosazovat. V roce 2017 měla největší hustotu průmyslových robotů na světě - 710 na 100 tisíc pracovníků ve výrobě. Její trh s roboty je mezi pěti největšími na světě. Cílem vlády je ho dál rozšiřovat, aby v roce 2023 dosáhl hodnoty 15 bilionů wonů (přes 289 miliard korun).

