Obchodní spory mezi Čínou a USA dopadají negativně nejen na Huawei, ale i na americké firmy. Apple podle informací The Wall Street Journalu poptává po svých dodavatelích informace o možném přesunu finální montáže telefonů mimo území Čínské lidové republiky.

Apple zatím o přesunu výroby mimo Čínu nerozhodl, jeho závislost na čínských továrnách ale klesá. Největším dodavatelem Applu je tchajwanský Foxconn, který má závody i v dalších zemích, například v České republice, v Pardubicích a Kutné Hoře. Nejpravděpodobnější je ale přesun výroby do Vietnamu, kde už Apple telefony a další zařízení vyrábí, nebo do Indie, kde by měl Foxconn začít montovat iPhony právě letos. Na místě už Foxconn montuje telefony pro čínské Xiaomi.

Foxconn už dříve v tomto týdnu potvrdil, že má dostatečné kapacity na to, aby zajistil výrobu požadovaného množství iPhonů mimo kontinentální Čínu. V současnosti produkuje Foxconn mimo Čínu čtvrtinu dodávek pro svého největšího zákazníka.

Apple bude muset rozhodnout poměrně rychle, pokud se chce vyhnout připravovaným clům, jež plánuje uvalit na dovoz zboží z Číny americký prezident Donald Trump. V září chce prezident dvacetipětiprocentní celní poplatek ze zboží za 300 miliard dolarů, už v květnu přitom zavedl zvýšení cel na zboží s celkovou hodnotou 200 miliard dolarů.

Podle společnosti J. P. Morgan by Apple musel zvýšit koncové ceny iPhonů o 14 procent, aby pokryl zvýšení cel a zároveň si udržel provozní marže.

