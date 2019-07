Dalo by se napsat, že Apple přestává vyrábět Macbooky. Nebyla by to lež, z nabídky americké firmy tento týden zmizel notebook s prostým označením Macbook. Extrémně tenký notebook, který s sebou přinesl problematickou "motýlí" klávesnici nedostal přímou náhradu. Stejně tak už Apple zákazníkům neprodá levnější MacBook Air. Po ukončení výroby 11“ modelu v roce 2016 končí i "zastaralý" Macbook 13 s nižším rozlišením obrazovky, který měl jako poslední notebook v nabídce firmy ještě bezproblémovou klávesnici s tradiční "nůžkovou" mechanikou.

