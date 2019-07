V horkém létě se může zdát šílená představa, že si na hlavu nasadíte velká sluchátka, která obepínají celé uši. V horku u bazénu to určitě není dobrý nápad, přesto je vlastně ideální čas vybrat nejlepší možná sluchátka, která aktivně potlačují okolní hluk. Cestování letadlem i vlakem je s nimi mnohem příjemnější, a investice do kvalitních sluchátek s funkcí ANC se znásobí po dovolené. V tichém prostředí se pracuje lépe, a ani není nutné do "hluchátek“ pouštět hudbu.

