Sedm dní trvalo, než se evropské agentuře GSA podařilo opravit výpadek navigačního systému Galileo. GSA, která má systém na starosti, sídlí už sedm let v Praze. Příčina výpadku zatím není jasná. „Potřebujeme dosáhnout lepší kontinuity služeb. Nečekám, že Galileo po plném zprovoznění nahradí GPS,“ říká v rozhovoru pro HN ředitel GSA Carlos des Dorides. Výpadek podle něj způsobil komplikace například výrobcům přijímačů. Do budoucna má být Galileo alternativou pro americký systém GPS. Plně funkční by měl být koncem příštího roku.

Kolik jste toho v minulém týdnu naspal?

Moc ne, jen pár hodin. Podobně na tom byli i další zaměstnanci GSA tady v Praze i v dalších centrálách. Bylo to pro nás velmi těžké. Chceme, aby se to, co se stalo, už neopakovalo, a věřím, že díky této nešťastné události bude v budoucnu systém silnější.