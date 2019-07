Šampionem prvního ročníku světového poháru v počítačové hře Fortnite vydavatele Epic Games se v neděli stal šestnáctiletý Američan Kyle Giersdorf, který hraje pod jménem Bugha. Finále dvojic se uskutečnilo v sobotu a vyhrála v něm dvojice z Evropy. Po 10 týdnech kvalifikačních zápasů mezi 40 miliony soutěžících tak v neděli v New Yorku šampionát vyvrcholil. Podle pořadatelů trhal turnaj rekordy v počtu přihlášených, pozornost ale vzbudila rekordní částka, kterou si účastníci finále rozdělili mezi sebou: 30 milionů dolarů (687 milionů korun).

Nedělního finále se zúčastnili také dva čeští zástupci. Šestnáctiletý Richard Janeček hrající pod jménem Skailer se umístil na 22. místě, o dva roky mladší Martin Pátek s přezdívkou Marteen skončil 84. Oba za své umístění získali 50 tisíc dolarů (1 149 000 korun).

Bugha se v neděli ujal vedení hned po první hře z šesti. S výjimkou druhé hry, kdy se mu nepodařilo získat žádný bod, ale postupně své vedoucí postavení upevňoval a již v páté hře se zdálo jeho vítězství být neodvratitelné, napsal portál Dot Esports. Bughovou výhrou jsou vedle poháru také tři miliony dolarů (69 milionů korun).

