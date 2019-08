Když se Apple zbavil sluchátkového konektoru na iPhonech, vyvolalo to masivní kritiku. Nové vlny vzdoru se objevují průběžně s každým dalším očekávaným telefonem, který nemá klasický 3,5mm konektor. Tento týden nastane nejspíše další vřava. Pokud se úniky informací nepletou, Samsung představí svůj první vrcholný telefon bez jacku. Note 10+ ani přes obří obrazovku nebude mít zdířku pro sluchátka.

Od Samsungu jde o odstoupení z pozic, které hájil ještě před půl rokem. I Samsung se ale musí přizpůsobit okolnostem na trhu, a ten chce menší rámečky, více výkonu a výdrže. Sluchátkový konektor pak najednou není priorita. Pro masy lidí skutečně není. Fenomenální úspěch sluchátek AirPods ukazuje, že "bezdrát" je v módě.

My jsme ale raději dali dohromady podrobnější argumentaci, která ukazuje, že odklon od sluchátkového konektoru nemusí být v zájmu zákazníků. Většina bezdrátových sluchátek je totiž časovaná bomba.

1. Bezdrátová sluchátka jsou pohodlnější

Volnost, rovnost a bratrství jsou hesla Francouzské revoluce, ale volnost ve vztahu k bezdrátovým sluchátkům hovoří jasně. S bluetooth sluchátky je možné mít telefon v kapse, batohu, na stole, na metry daleko, a volně se pohybovat. To s drátovými sluchátky nelze. I high-endová sluchátka, mají kabely kratší, než je dosah obyčejných bluetooth sluchátek, kabely navíc tahají uživatele zpět ke zdroji hudby. Bezdrátová sluchátka se navíc mnohem hůře zamotávají, velká část nemá vůbec žádný kabel, ty ostatní pak mají skořepiny spojené většinou "nešmodrchavým" materiálem.

2. Bezdrátová sluchátka jsou bezpečnější

S volností při pohybu u bezdrátových sluchátek se pojí extrémně praktická vlastnost bluetooth headsetů – při bezdrátovém poslechu nestrhnete zachycením za audio kabel přehrávač na zem. Kabely se snadno někde zachytí a výsledek bývá bolestivý – jednak to fyzicky není příjemné, jednak dost bolí pohled na rozbitý telefon, který přistál na betonu, nebo na sluchátka s ohnutým nebo utrženým konektorem. To jsou bohužel příklady čistě z osobní zkušenosti. Jednou se to dá přežít, podruhé nebo potřetí…. "Bezdrát" v tomto vede.

3. Bezdrátová sluchátka už nejsou nutně luxusní zboží

Už v recenzích sluchátek letos ukazujeme, že bezdrátová sluchátka klesla s cenou extrémně rychle na hodnoty, kdy je snadno doporučit bluetooth sluchátka v podstatě každému. Použitelné modely stojí pár set korun, dobrá bluetooth sluchátka se snadno koupí za tisíc korun a špičková nejsou o moc dražší než špičková sluchátka s kabelem. Samozřejmě, že luxusní sluchátka budou luxusní a drahá bez ohledu na přítomnost kabelu, na každý pár Apple Airpods nebo Sennhseier Momentum True Wireless ale připadá levnější alternativa, ať už jde o Creative Outlier nebo čínskou značku QCY.

4. Bezdrátová sluchátka jsou modernější

Nedá se svítit, i módnost je pro část uživatelů motivující ke koupi nové výbavy. Bezdrátová sluchátka jsou navíc spojená s nadstandardními funkcemi, jako je rušení okolního hluku nebo možnost úpravy zvuku s pomocí softwaru. Do bezdrátových sluchátek lze uložit data, která by se přes 3,5mm jack přenášela jen obtížně, navíc by je obyčejná sluchátka hůře udržela v paměti. A co teprve hráči, když změní barvu svých sluchátek pokynem ve smartphonu. Ne, horší důvod investovat do bezdrátových sluchátek asi není, ale i takové funkce mají své fanoušky.

5. Bezdrátová sluchátka mohou mít i jack

Asi nejlepší odpověď na kritiky bezdrátových sluchátek. Tradiční "velká" sluchátka mají většinou v jedné mušli klasický konektor, který umožní používat sluchátka, když jim dojde baterie – samozřejmě pouze se zařízením, které má sluchátkový výstup. Třeba v letadle je to ale milá funkce, a protože ní divu, že kabel lze připojit i ke všem v redakci testovaným sluchátkům s podporou funkce rušení okolního hluku (ANC). Připojení kabelem navíc v řadě případů znamená zvýšení kvality zvuku, ale to už je argument spíše proti samotnému bezdrátu.

Tři důvody, proč bezdrátová sluchátka nemusí být nejlepší volba.

1. Bezdrátová sluchátka nemají tak kvalitní zvuk

Fyzika může někdy mást, jindy ale funguje. Zvuk přenášený bezdrátově do telefonu může znít dobře, čistě objektivně bude většinou horší než při připojení kabelem. Ukazují to například sluchátka Sony WH-1000XM3 nebo Panasonic RP-HD605N, která mají na obalu označení Hi-Res audio, ale pod čarou vysvětlují, že to platí pouze pro připojení kabelem. Ani nejlepší komunikační protokoly nedokáží přenést zvuk v rozsahu 5 - 40 000 Hz a s datovým tokem v řádu desítek megabitů za sekundu. Jen okrajově se stane, že by zvuk z kabelových sluchátek zněl hůře, ale stát se to může, když se připojí k mizernému zdroji zvuku – a mezi telefony, zejména těmi levnějšími, je takových sluchátkových výstupů dost.

2. Audio konektor není jen pro sluchátka

Silný argument pro zachování audio jacku, zvláště u mobilů zacílených na profesionály, je fakt, že sluchátkový konektor nemusí sloužit jen pro připojení sluchátek. Do audio jacku se dají zapojit třeba kvalitnější mikrofony, než ty integrované v mobilu. A profesionální bezdrátové mikrofony jsou přece jen dražší než "klopáky" s kabelem. Na zařízení, které se strká do audio jacku si založil živnost třeba i startup Square, který přes 3,5mm dírku v telefonu dokázal číst data z platebních karet a usnadnit příjem plateb kartou i malým obchodníkům.

3. Bezdrátová sluchátka jsou tikající bomba

Ani kvalita zvuku, ani jiné možnosti použití audio jacku nejsou dost zásadní důvody, proč se bezdrátovým sluchátkům vyhýbat. Zásadní problém představuje fakt, že drtivá většina bezdrátových sluchátek bude bezdrátově fungovat jen omezenou dobu. Fanoušci Applu si už rok po zahájení prodeje sluchátek Airpods začali stěžovat na slabší výdrž baterie – a čím menší baterie ve sluchátkách jsou, tím výrazněji je pokles jejich kapacity cítit. A čím menší sluchátka, jako Airpods, tím menší šance na výměnu baterie. V tuto chvíli nevíme o true wireless sluchátkách, ve kterých by bylo snadné alespoň v servisu vyměnit akumulátor. To znamená, že za dva, tři roky většina majitelů nejmodernějších sluchátek bude hledat nový zdroj zvuku.

U sluchátek, která mají dlouhou výdrž, to tak akutní problém není – mám doma bluetooth sluchátka stará pět let. Z původní výdrže kolem 20 hodin mají i po té době a dlouhém ležením v šuplíku výdrž kolem osmi hodin, takže před sebou mají ještě pár let používání bez velkého omezování. Je ale dobré s omezenou životností počítat. Není to jako Porty, které jsou v podstatě nesmrtelné a i po dvaceti letech hrají skoro stejně.

