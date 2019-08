Facebook platil stovkám lidí za přepis zvukových nahrávek svých uživatelů. Pracovníci, kteří na přepisech pracovali, nevěděli, jak a kde Facebook nahrávky pořídil, zjistila agentura Bloomberg.

Podle externích zaměstnanců, kteří si přáli kvůli možné ztrátě práce zůstat v anonymitě, poslouchali konverzace uživatelů Facebooku. Některé obsahovaly vulgarismy. Sami ale nevědí, proč podobné záznamy firma potřebovala.

Facebook potvrdil, že přepisy nahrávek pořizoval a také oznámil, že s touto praxí skončil před více než týdnem. Podle vyjádření společnosti se tato situace týkala pouze uživatelů, kteří v aplikaci Messenger zvolili možnost přepisování zvukové zprávy, případně hovoru. Dodavatelé měli pouze kontrolovat, zda systém transkripce správně funguje. Provozovatel sociální sítě navíc tvrdí, že obsah záznamů není možné spojit s těmi, kdo na nich hovoří.

Sociální síť podle Bloombergu uživatele neseznámila se skutečností, že se jejich audiozáznamy mohou dostat do rukou cizích lidí. Zásady Facebooku ohledně užívání dat se konkrétně o nahrávkách nezmiňují. Stojí v nich jen, že firma shromažďuje "obsah, komunikaci a další informace, které poskytujete při používání našich produktů, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení obsahu a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli". V zásadách se také píše, že uživatelský obsah a komunikaci "automaticky zpracovávají" systémy Facebooku.

Společnost Marka Zuckerberga podle agentury Bloomberg odmítá, že by kvůli cílení reklamy shromažďovala audionahrávky od uživatelů. Sám zakladatel o tom loni ujišťoval při výpovědi v americkém Kongresu. "Mluvíte tady o konspirační teorii, která koluje, že posloucháme, co se děje s vaším mikrofonem, a používáme to k reklamě. Tohle neděláme," odpověděl v dubnu 2018 Zuckerberg na otázku senátora Garyho Peterse.

Nejrozšířenější sociální síť je za poslední dobu už čtvrtou velkou technologickou firmou, která používala zaměstnance na poslech nahrávek svých uživatelů.

V dubnu přinesl Bloomberg informaci, že společnost Amazon používá k analýze nahrávky jednotlivých povelů pro osobního asistenta Alexa a pomocí toho jej pak vylepšuje. Podle několika zaměstnanců bylo tehdy ze systému možné získat záznamy o poloze zařízení, na kterém byly nahrávky pořízeny. Díky tomu pak bylo možné v některých případech získat i adresu.

Podobnému obvinění čelil v červenci i Google, který měl získávat zvukové nahrávky svých uživatelů za pomoci hlasové ovládaného osobního asistenta Google home, a také díky hlasovému ovládání své aplikace ve smartphonech. Podle informací belgického zpravodajského kanálu VRT měla takto společnost kontrolovat kvalitu záznamů.

Jen o týden později zjistil deník Guardian, že i firma Apple nechala analyzovat zvukové nahrávky, které získala ze své aplikace Siri. Podle jejího vyjádření ji chtěla společnost pouze vylepšit a všichni recenzenti museli dodržovat příkaz mlčet o své práci.

K případu se vyjádřil i irský úřad pro ochranu osobních údajů, do jehož kompetence spadají jak Facebook, tak Google. Podle něj je ale na závěry ještě brzy. Polehčující okolností by pro obě firmy mohlo být, že s podobnými praktikami již skončily.

