Fanoušci lehce hororových příběhů s nadpřirozenými silami milovali hru Alan Wake. Její autoři ale už devět let nechávají hráče čekat na pokračování. Místo toho jim finské studio Remedy Entertaiment nabídlo jiný lék na toužení – akční hru Control, která má podobnou atmosféru a možná i něco jiného.

Control je vlastně napůl střílečka a napůl příběhová hra. Koncepcí připomíná třeba populární sérii Uncharted nebo Tomb Raider, jen je zasazená do prostředí kancelářské budovy, která se neustále mění. Místo obyčejné zbraně má také hlavní hrdinka k dispozici zbraně poněkud speciální a k nim řadu schopností, nad kterými by zůstali v úžasu stát nejen Mulder a Scully, ale i agenti Men in Black.