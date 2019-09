Začít prodávat nové telefony se starým androidem je poměrně běžné. Někdy to nevyjde o pár týdnů, třeba u Galaxy Note 10, jindy je to součást obchodního modelu. Google tlačí své obchodní partnery k tomu, aby zákazníkům dodávali bezpečnostní aktualizace i upgrady na nové verze systému, ale ne všude to funguje stejně.

