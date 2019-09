Evropská vesmírná agentura (ESA) se snaží přijít na to, jak by na Měsíci mohli dlouhodobě pobývat lidé. To se neobejde bez spolupráce s jednotlivými státy a především bez pomoci ze strany mladých firem, říká v rozhovoru pro HN ředitel agenturního Centra transferu technologií Frank Salzgeber, který zavítal do Prahy v rámci festivalu Future Port.

Podobně mluví Salzgeber i v souvislosti s dobytím Marsu. "Podle mě to není o tom, kdo tam bude první. Je to o tom, kdo tam zůstane a vybuduje něco, co bude mít dopad na celé lidstvo," říká. Trh zaměřený na vesmírné technologie se podle něj čím dál víc otevírá mladým firmám a je důležité, aby s nimi vesmírné agentury spolupracovaly.