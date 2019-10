Mohl to být hezký klidný týden ve světě technologií. Sony prozradilo informace o PlayStation 5, Netflix už spustil diskutovanou českou verzi své služby se záplavou lokalizovaných titulů s dabingem i titulky... Ale ne, kvůli dění v Hongkongu se do hledáčku dostal Apple a Blizzard. A potom neonacista zaútočil v Německu na Synagogu, a svůj útok vysílal do světa. Technologie se znovu prolnuly s politikou, a nejde to ignorovat.

