Populární analytik Ming-Chi Kuo zveřejnil zásadní informaci pro budoucnost mobilního trhu. Apple údajně začne prodávat novou verzi iPhonu SE počátkem příštího roku za 399 USD, to je v přepočtu s dopočítanou DPH asi 11 500 korun. Kvůli vyšším nákladům na lokalizaci a podporu na malém trhu může Apple lokální cenu zvýšit na 12 tisíc korun. To by odpovídalo současné ceně iPhonu 8, který v Česku stojí 13 490 korun a v USA je o 50 dolarů dražší než očekávaná cena iPhonu SE.

