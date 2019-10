Neměli Beat Saber, a tak je nikdo nepoužíval. Společnosti Google i Samsung vytvořily vlastní systémy virtuální reality, které měly náskok před vším ostatním, ale ani miliony uživatelů nestačily. Mobilní virtuální realita narazila na stejný problém, který má i klasická virtuální realita pro osobní počítače. Na pohodlnost uživatelů.

Google končí s podporou systému Daydream, žádný letošní telefon s mobilní virtuální realitou od Googlu nefunguje a platí to i pro nové telefony Pixel 4 a Pixel 4 XL. Podobně je na tom Samsung s GearVR, který jako lákadlo používal spojení se systémem Oculus od Facebooku. Galaxy Note 10 si s GearVR nerozumí, vlastně se do něj ani nevejde, a zánik Gear VR podle The Verge v podstatě oznámil i technický ředitel Oculu John Carmack