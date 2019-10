Arnold Schwarzenegger stojí u zrcadla, prstem si z oka vyjme umělou čočku a pod ní na diváka červeně zabliká malá kamera. Slavná scéna z akčního sci-fi hitu Terminátor by v nedaleké budoucnosti mohla být relativně běžnou záležitostí - ve světě už totiž probíhají experimenty, jak lidem, kteří přišli o zrak, tento smysl vrátit propojením moderní techniky s mozkem.

PRVNÍ ČÍSLO SPECIÁLU HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN JE TU. VĚNUJE SE BUDOUCNOSTI ČESKA A NAJDETE V NĚM MIMO JINÉ: Exkluzivní rozhovor s Václavem Smilem, česko-kanadským vědcem, jemuž naslouchá Bill Gates Reportáž z továren budoucnosti Interview o nepodmíněném příjmu s americkou reportérkou Annie Lowreyovou Příběhy výjimečných českých vědců a podnikatelů Pohled zakladatele virtuální banky Revolut na budoucnost peněz Anketu mezi předními experty na téma česká příroda v roce 2050 124 stran inspirativního čtení jen za 99 Kč

"O drahách, kudy putuje optický signál, toho víme dost, hlavně o trase z oka do primární zrakové kůry v týlu hlavy. No a do místa, kam přichází informace ze zrakového nervu, můžeme zavést stovky miniaturních elektrod, do nichž lze přenést informaci z kamery, která v podstatě nahradí oko," říká přední odborník na studium mozku Karel Ježek z Biomedicínského centra v Plzni.

To, co v rozhovoru pro nový magazín Speciál Hospodářských novin popisuje, je kybernetické řešení, které se opírá o velmi invazivní zásah - je třeba zavést do lidského mozku miniaturní drátky a jako v případě některých bionických protéz je napojit na lidské nervy.

Což s sebou v případě hlavy nese značná rizika: "Toto nabízí velké možnosti, ale zatím za těžko přijatelnou cenu implantace cizího materiálu do mozkové tkáně. Ta se s ním dlouhodobě dobře nesnáší a na rozdíl od jiných částí těla není tak regenerovatelná, takže vytvořenou jizvu již plně neopravíme."