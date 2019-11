Bill Gates letos v červnu označil za svou největší chybu během vedení Microsoftu to, že se mu nepodařilo prosadit na trhu mobilních telefonů. Podle nejbohatšího muže planety přišel Microsoft kvůli jeho chybě o 400 miliard dolarů, to je pro představu asi sedm ročních rozpočtů České republiky. Nyní se Bill Gates k svému selhání v boji s Androidem vrátil, a to jen chvíli poté, co Microsoft oznámil, že fanoušky vysněný skládací telefon Surface Duo poběží na Androidu místo na Windows 10 nebo jejich odlehčené verzi Windows 10 X.

"Podělal jsem to. Nechal jsem se rozptýlit. Měli jsme jen tříměsíční zpoždění se sestavením, které měla Motorola použít na svém telefonu," řekl Gates během svého vystoupení na konferenci New York Times. Místo mobilních Windows pak Motorola, která se snažila najít odpověď na iPhony od Applu, uzavřela partnerství s Googlem a jako první výrobce telefonů přešla kompletně na Android. I když ani řada Androidů Motorolu nezachránila před ztrátou tržního podílu a ani akvizice Googlem nebyla úspěšná, Android dostal díky Gatesově chybě příležitost a Google ji využil.