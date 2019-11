A předplatné máte? Rozumím, je hloupé se ptát, když by se to mohlo vztáhnout k předplatnému Hospodářských novin a IHNED.cz, ale je těžké o předplatných nepsat. Noviny na principu předplatného, v kombinaci s reklamou, existují už více než sto let, ale v technologiích jde o fenomén, který po úpadku online her na hrdiny nabral nový dech v mnohem větší míře.

