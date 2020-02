Google v Česku některé služby spouští v první vlně, ale na fyzické produkty je opatrný. Dlouho to vypadalo, že u nás nepřeje ani chytrým hodinkám se svým operačním systémem. A jak celý Wear SO uvadal, dostal se vedle Applu do popředí Samsung, Fitbit a chytré hodinky a náramky ze stáje Xiaomi.