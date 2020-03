Tentokrát to zkusíme trochu jinak. Svět ohrožuje nová nakažlivá nemoc, ale není to jen průšvih. Už během prvních dní, kdy Česko začalo přijímat razantní opatření, se ukazuje, jak moderní technologie mohou pomáhat a pomáhají ve chvíli, kdy se něco podělá.

Největší potenciál užitečnosti mají samozřejmě moderní logistické firmy, jako je Rohlík, Košík, Tesco Online, Dáme jídlo a obecně e-shopy. Nákupy on-line jsou skvělý způsob, jak minimalizovat kontakt se stovkami neznámých lidí v nákupních centrech a obchodech. Vyhánět lidi z klasických prodejen je možná nefér vůči provozovatelům malých samoobsluh, ale i to je možné řešit lokálními rozvážkami. Udělat objednávku jde na vesnicích normálně po telefonu a pak stačí zboží roznést/rozvézt.

Můžete říct, že si to představuju jako Hurvínek válku, ale není to tak mimo. Různé organizace už nyní shánějí dobrovolníky na rozvoz potravin seniorům či nemocným lidem – samozřejmě, že to nebude stoprocentně efektivní, když se spousta lidí sleze v hospodě, ale u rizikové skupiny lidí by to zabrat mělo. Zapojuje se i Skaut, který má službu společnosti jako jednu z priorit. Nikdo přitom nečekal, že při oslavách třiceti let od obnovení skautingu bude znovu pozastavená činnost Junáka a že skauti dostanou možnost zopakovat si Skautskou poštu, která zajišťovala komunikaci státních úřadů v roce 1918 při vzniku republiky.

V krizových situacích mají svůj smysl i sociální sítě. Jejich pozitivní role je ale jen na úrovni nástroje – když se dobře používá, zajistí mnohé, primárně efektivní komunikaci v rodině, s přáteli, i možnost se "vykecat".

Na Facebooku běží třeba uzavřená skupina Covid19cz, ve které se organizuje pomoc datových a IT expertů, kteří věří, že efektivní zpracování dat o známých případech nemoci může výrazně pomoci v omezení jejího šíření. Zkušenosti z Tchaj-wanu popisované v minulém newsletteru potvrzují, že jde o správný směr. Teď je otázkou, zda se podaří správně nastavit spolupráci státních institucí a dobrovolníků.

Na druhou stranu se ale projevuje fakt, že obsah na sociálních sítích bez kvalitních moderátorů zavalí balast. Sledovat diskuse pod odkazy na zpravodajské články je recept na depresi, dobré rady se ztratí v záplavě selfproma a nedůležitých drobností. Tuhle hranici musejí hlídat administrátoři skupin. Nejde jen o Covid19cz, kde se objevují i zavádějící příspěvky s predikcemi šíření vytvořené prostou exponenciální funkcí bez zohlednění dalších zásadních faktorů, nebo skupinu Dobré koro-nápady, kde se mají objevovat nejrůznější tipy, jak se s omezeními danými současným stavem vypořádat.

Ve chvíli, kdy je nejlepším možným řešením omezit sociální kontakty, se díky internetu můžeme spojit bezpečně s kýmkoliv. Menší dítě si volá s kamarádkou, to větší vesele porušuje s celou svou třídou licenční ujednání WhatsAppu – už od začátku školního roku a s mým vědomím. A také s podmínkou, že si kdykoliv mohu přečíst, co si píšou.

Najdou se i čistě dobré zprávy, i když to občas může drhnout. O2 je například první operátor, který oznámil, že má zdarma od pondělí neomezená mobilní data pro své zákazníky – až do konce měsíce. Můžete si říkat, že je doma nikdo nepotřebuje, ale… co když pevné spojení bude mít výpadek? S neomezeným LTE se dá z domova pracovat v podstatě bez omezení, data jsou stejně rychlá nebo i rychlejší než většina pevných přípojek v zemi.

Důležitá je i zábava pro lidi, kteří jsou doma zavření a u dětí to platí dvojnásob. Proto je fajn i nabídka O2 na internetovou televizi na měsíc za korunu nebo bezplatný přístup k dětským seriálům pro uživatele Kuki TV. Zdarma nabízejí nástroje a materiály i největší technologické firmy jako Google a Microsoft, i menší české společnosti, jako třeba vydavatelé učebnic, italským uživatelům pak nabídl prémiové členství zdarma Pornhub.

Všechny tyto vstřícné jsou samozřejmě i dobrou reklamou, ale to jim neubírá na přínosu. Když nic jiného, mohou motivovat konkurenci k podobným krokům. I v Americe, nejskvělejší zemi v USA už největší operátor zrušil datová omezení u domácího internetu. Ano, je komické, že AT&T ještě má datové limity u broadbandu, ale pokud jste ještě neklikli na odkaz, tak jděte rovnou na Netflix a pusťte si celý stand-up Judah Friedlander: America Is The Greatest Country In The U.S. Bez legrace, je skvělý a trocha smíchu pomáhá.

Potenciální problém to mít může – menší firmy mohou naopak zákazníky ztratit, protože si třeba nemohou dovolit dotovat bezplatné služby. Nabídka produktů zdarma nebo zlepšení parametrů již placených služeb ale není nutné dělat plošně. Například východočeský internetový operátor EDERA Group na vyžádání zdvojnásobí firmám rychlost připojení, aby usnadnil teleworking.

Skutečných zpráv moc není, protože se i v oblasti technologií skoro vše týká boje s virovou nákazou. LG například začalo prodávat nové televizory pro rok 2020, ale jejich čas teprve přijde. Navíc stejně jako loni i letos se samotné OLED panely nedočkaly zásadního zlepšení, jsou prostě stále skvělé.

Prodej nových telefonů řady S20 zahájil i Samsung. Vypadá to, že modely S20 a S20+ jsou mnohem lepší než extrémní S20 Ultra a Galaxy Z Flip, které jsme zatím testovali, S20+ je ale už na cestě do redakce, tak se přesvědčíme na vlastní kůži.

Jinak pro kompletnost informací: ke zrušenému Google I/O se přidala i Microsoftí konference Build (bude jen online), konat se nebude ani největší herní veletrh E3, prezentace pro tisk proběhnou online. Apple zatím WWDC nezrušil a v Číně otevírá své obchody. Tak oprava. Mezi rozesláním newsletteru a vydáním jeho webové verze došlo ke změně - WWDC bude mít také čistě online podobu a proběhne v červnu.

Z naší zahrádky nabízíme odemčený článek o tom, jak se učit s dětmi a co dělají učitelé, aby mohli děti lépe učit v nové situaci. Pokud jste si tenhle článek koupili, když ho odemykám v den jeho vydání, napište mi, něco s tím provedeme.

Recenze Galaxy Z Flip si zaslouží pozornost, protože jde o nejméně tradiční recenzi telefonu na iHNedu za poslední léta. Nepamatuju se, kdy jsem naposledy při testování nespustil Antutu Benchmark, a nebylo to proto, že ho Google odstranil z Play Store.

Nakonec ještě jeden návodný článek o tom, jak rozumně pracovat z domova. Snažil jsem se necpat tam moc hraběcí rady, ale věci z praxe, které jsem si sám ověřil za těch dvacet let, kdy s větší či menší frekvencí pracuji z domova. Ostatně to, že jsem v tu dobu v HN neměl den nemocenské má s home office drobnou spojitost.