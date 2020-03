Nejohroženější skupinou lidí při současné epidemii onemocnění Covid-19 jsou bezesporu senioři. Ti často nemají přístup k internetu a informace zachycují, kde se dá. Bohužel většina informací je právě na internetu a jsou psány často tak, že jim senioři nerozumí. Proto jsme připravili souhrn základních informací a návodů, právě s ohledem na seniory a jejich potřeby.

Materiály naleznete na adrese bit.ly/covid-senior a jsou volně k použití pro každého. Primárně jsou určeny k tomu, aby je bylo možné vytisknout nebo použít například v informačních letácích, radničních zpravodajích a podobně.

Můžete je například vytisknout a poslat svým rodičům, prarodičům či známým, o nichž víte, že nemají přístup na internet či k jinému zdroji informací. Můžete si je stáhnout, upravit, přidat do nich informace specifické pro vaše město a dál šířit. Doplňte třeba kontakty na místní radnici, na místní hygienickou stanici, na vašeho lékaře, na služby rozvozu potravin nebo na sousedskou výpomoc a šiřte dál v digitální i tištěné podobě.

Texty jsou průběžně aktualizovány. Nemohou obsáhnout všechna důležitá témata, ale pokrývají ty nejčastější otázky, které si kladou právě senioři: jak je to s důchody, jak je to s léky, kdo mi nakoupí, co s domluvenými návštěvami lékaře… Obsahují i základní kontakty a informace o tom, komu volat, když má senior podezření na onemocnění nebo když má strach a neví, co se děje.

Ze zveřejněných rad vybíráme:

Na obědy chodím do jídelny, ale ty jsou zavřené. Co teď?

Některé jídelny nabízejí možnost telefonického objednání jídla a rozvozu, často zdarma. Zavolejte jim nebo poproste sousedy, jestli by vám to mohli zjistit oni. Zkuste kontaktovat třeba pečovatelské domy, školní jídelny a podobně.

Mohu jít k doktorovi na objednanou prohlídku?

Ne, nechoďte. Zavolejte do ordinace a domluvte si jiný termín. Nemocnice přednostně řeší akutní nákazu občanů, kteří už nemoc Covid-19 mají.

Kdo mi předepíše léky, které beru dlouhodobě?

Zatelefonujte svému lékaři, on vám může recept vystavit a poslat na váš telefon jako SMS, případně komukoli z rodiny nebo i sousedovi. V SMS bude kód potřebný k výdeji léku, ten si můžete opsat na papír a zajít s ním do lékárny. Na základě tohoto kódu vám lékárníci lék vydají. Lékárny jsou otevřené. Pokud si nemůžete dojít sami, požádejte někoho dalšího – opět rodinu, sousedy.

Mohu jít na poštu pro důchod?

Ano, můžete, důchod pro vás budou mít uložený. Nezapomeňte si při cestě na poštu zakrýt ústa a nos rouškou nebo šátkem, přece nechcete, aby vaše pošťačka onemocněla a musela se zavřít celá pošta.

Mohu já nějak pomoci?

Ta nejjednodušší pomoc je, že budete dodržovat výše napsané, nebudete chodit ven bez zakrytých úst a nosu, budete dodržovat nejméně dvoumetrový odstup od ostatních lidí a budete dbát na zvýšenou hygienu, především pečlivé mytí rukou mýdlem po každém příchodu z jiného místa, než je váš byt nebo dům.

Další rady a informace naleznete v odkazovaném dokumentu.