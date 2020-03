Nikdy bych nevěřil, že budu veřejně ukazovat, jak z papírové utěrky a montážní pásky udělat roušku. A nechtěl jsem, leč přesvědčili mě. Nebylo to poprvé, co jsem dal čtenářům HN možnost poznat mojí manuální šikovnost. Před lety jsme třeba u nás v kuchyni natáčeli, jak iPad může pomoci s přípravou lívanců. Kolegům z oddělení videa chutnaly.

Když budeme chtít, i u roušky a montážní pásky můžeme najít oslí můstek k moderním technologiím. Tak třeba stejnou montážní pásku jsem použil k optimálnímu umístění majáků systému virtuální reality HTC Vive, abychom měli doma možnost trochu se fyzicky vyřádit.

Současné dění spojené s virovou nákazou, o které jsem před pár týdny psal hloupě a nepoučeně jako o chřipce, není moc veselé. Ukazuje se ale, že nebýt moderních technologií, bylo by to mnohem horší. Třeba na Facebooku skupina Covid19cz tech & data hackathon poháněná zkušenými osobnostmi českého internetu a startupové scény dokázala odlehčit lince nouzového volání 112 převedením tisíců hovorů na dobrovolnické virtuální call centrum a chystá aplikaci pro trasování lidí nakažených virem SARS-CoV-2.

Přes Facebook, Slack, Teams, Hangouts, Zoom, WhatsApp a kdejakou další aplikaci se řeší distribuce roušek, donáška nákupů a ostatní služby, které potřebují lidé v karanténě nebo ti, kteří pečlivě dodržují nařízení krizového štábu ČR. 3D tiskař Josef Průša začal s téměř průmyslovou produkcí ochranných štítů pro zdravotníky a část učitelů se s dětmi učí v přímém přenosu a píše si s nimi v chatovacích aplikacích nebo výukové verzi Minecraftu.

Technologie ostatně zpříjemňují i samotný pobyt doma, a nejde jen o Pornhub, který mají Italové dostupný v prémiové verzi zdarma. Zájem o elektronickou zábavu, ale také o videokonference, je tak velký, že datové sítě zaznamenávají rekordní přenosy. Například hovory ve Facebook Messengeru a WhatsAppu vzrostly na dvojnásobek. Microsoft pak zaznamenal o třetinu vyšší počet aktivních uživatelů komunikační služby Teams a Evropská komise prosí velké streamovací firmy, aby omezily kvalitu videa, a snížily tak zátěž na internetovou infrastrukturu v Evropě.

Na snížení datových toků z Netflixu o čtvrtinu pro všechna nastavení kvality obrazu se dohodl přímo šéf Netflixu Reed hastings a evropský komisař Thierry Breton. Omezení potrvá 30 dní, komisař Breton přitom původně požadoval omezení kvality videa na standardní rozlišení, které má poloviční až třetinový datový tok ve srovnání s FullHD obrazem. Jako druhé se přidalo YouTube, které omezí výchozí nastavení kvality obrazu na SD.

V Česku už dva operátoři nabízejí neomezená mobilní data. K O 2 se přidal T-Mobile, ani jeden zatím nemá problémy se stabilitou sítě nebo jejím zahlcením. Vodafone místo neomezených dat poskytuje minuty volání zdarma seniorům a nepočítá mobilní data studentům, kteří si aktivují zdarma službu Chat Pass. U svého kabelového připojení nabízeného pod značkou UPC pak Vodafone nabízí bezplatné zdvojnásobení maximální rychlosti, takže tam, kde jsou kabely a optika, je kapacity dost.

Chytrá udělátka často nepřinášejí moc užitečných funkcí, zato jsou mnohem dražší než tradiční varianty – ať jde o "chytré" zámky, nebo mobilem řízené osvěžovače vzduchu. Jindy ale mohou nabídnout zajímavá data. To se týká třeba informací o počasí od Netatmo, nebo ještě zajímavěji teploměrů. Společnost Kinsa Health v USA prodává teploměry spojené s aplikací, které sdílením anonymních dat vytvářejí "chřipkovou mapu", jež má aktuálnější informace než americký Institut národního zdraví (CDC) – informace o ohniscích výskytu teplot má i o dva týdny dříve než CDC. Ze dvou milionů teploměrů už lze vyčíst trendy poměrně spolehlivě, ale funguje to právě jen při dostatečně velkém množství zákazníků. Teploměr za přibližně tisíc korun nebo také dvojnásobek sice není láce, ale také to není částka, která by byla nedosažitelná. Otázkou spíše je, jestli taková cenná data bude umět někdo rozumně zpracovat a využít. Například pro cílenější testování na SARS-CoV-2.

I přes zaujetí virovou nákazou ale nakonec existují důvody k oslavám. Microsoft může slavit, protože se konečně zařadil mezi miliardové hráče – Windows 10 jsou na miliardě aktivních počítačů. Microsoft přitom tohoto cíle chtěl dosáhnout již o dva roky dříve. Firma se navíc pochlubila i tím, že má téměř 18 milionů Insiderů, lidí, kteří pomáhají testovat nové verze Windows. Na druhou stranu Microsoft pracuje s desítkami tisíc různých zařízení, kterým poskytuje okamžitě dostupné aktualizace po dobu pěti a více let, na rozdíl od Googlu s Androidem - i Chrome OS má ve srovnání s Windows omezenou podporu.

Další novinky Microsoft představí na online tiskové konferenci 30. března. Údajně by měl nabídnout předplatné pro domácnosti, které by tak získaly výhodnější přístup k několika službám v čele s Office 365.

V době, kdy internetové připojení umožňuje lidem pracovat a rozumně se zabavit při domácí karanténě, jsme se rozhodli odemknout důležitý text o počítačové bezpečnosti. Množství spekulantů, kteří chtějí vydělat na strachu z nákazy, je bohužel větší, než by se nám líbilo. Nově se už objevují i vyděračské maily, které místo zveřejnění neexistujícího videa, jak uživatel masturbuje u porna, vyhrožují nakažením virem. Dávejte si jednoduše ještě větší pozor, na co klikáte.

Tento týden se objevily i reálné a skutečně zajímavé novinky. Představení Xboxu Series X se spoustou detailů přinutilo zareagovat i Sony, a hlavně obě konzole naznačují, co čeká i uživatele PC. Microsoft stále slibuje zahájení prodeje před Vánoci, takže se máme na co těšit, i když zatím vůbec není jisté, kolik nové konzole budou stát.

Trochu normality přinesl i Apple. Ten má sice stále zavřené všechny své obchody mimo Čínu, ale i tak představil nový Macbook Air, nový iPad Pro v obou velikostech a trochu upravil i Mac mini. Naopak se ale stále čeká na uvedení nové generace levnějších iPhonů. Mají být rovnou dva – iPhone 9 a 9 Plus. Tak uvidíme.