Služba Humble Bundle od svého vzniku nabízí hráčům možnost pořídit si různorodé balíčky her za dobrovolnou částku a zároveň přispět na dobou věc. Tentokrát ale Humble Bundle nabízí obrovský balík her, e-knih, audioknih a komiksů, u kterého jde celá zaplacená částka na boj proti viru SARS-CoV-2. Prostředky na boj s nebezpečným virem poskytují i další představitelé herního průmyslu.

Hodnota her a dalšího obsahu od partnerů, kteří balíček proti nemoci Covid-19 podporují, přesahuje tisíc dolarů, tedy asi 27 tisíc korun v prostém přepočtu. Místo dobrovolného příspěvku je balíček Conquer COVID-19 dostupný při minimální platbě 28 eur, což je přibližně 770 korun. Uživatel může rozhodnout o tom, jak se o částku podělí čtyři neziskové organizace: Lékaři bez hranic, Direct Relief, International Rescue Comittee a Partners in Health.

Své hry a produkty do balíčku vložily malá nezávislá studia i větší firmy včetně Googlu, Microsoftu (prostřednictvím interního studia Double Fine Productions), Warner Bros., THQ Nordic nebo italského Milestone. V nabídce je celkem 45 her. Od Double Fine Productions je tu Brutal Legend, Broken Age a legendární Psychonauts. Google do balíčku poskytl svůj nástroj Tilt Brush pro kreslení a malování ve 3D v prostředí virtuální reality. THQ Nordic poskytla první dva díly série Darksiders, Milestone věnoval hru DUCATI - 90th Anniversary, nechybí ani nezávislé hity jako Hollow Knight, The Witness nebo Superhot.

Vedle her jsou v nabídce komiksy ze sérií Red Sonja, první díl Locke & Key, který se dočkal seriálové verze na Netlixu, nebo třeba Záleskautky (Lumberjanes). Knížky a komiksy jsou, stejně jako většina her, v angličtině. Hry jsou dostupné bez ochrany proti kopírování nebo ve formě klíčů pro platformy GoG a Steam.

V době odevzdání textu si balíček pořídilo 84 000 zájemců, kteří poskytli neziskovým organizacím více než dva a půl milionu eur (téměř 69 milionů korun), které budou použité na nákup ochranných pomůcek a zajištění lékařské péče pro pacienty s infekcí virem SARS-CoV-2.

Zaklínač i Master Chief proti Covid-19

Prostředky na boj s nebezpečným virem poskytují i další představitelé herního průmyslu. Výraznou částku polskému zdravotnictví poskytla společnost CD Projekt, která stojí za herní zaklínačskou trilogií a očekávanou hrou Cyberpunk 2077, která má vyjít na podzim i přes přesun vývoje do režimu home office pro celou firmu.

Dva miliony zlotých (12 milionů korun) věnovalo představenstvo a významní akcionáři, další dva miliony věnovala firma jako právnická osoba. Peníze použije nezisková organizace Fundacja Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy pro nákup lůžek pro jednotky intenzivní péče a nákup ochranných pomůcek pro zdravotníky.

Výrobce herního příslušenství Razer pak začal vyrábět chirurgické roušky, na boj proti Covid-19 jich chce věnovat nejméně milion. Inženýrům se podařilo během několika dní převést na výrobu roušek stávající výrobní linky, které produkovaly textilní produkty, jako jsou batohy, trička nebo pouzdra na přenášení myší či klávesnic. První dodávka míří do Singapuru, kde má Razer sídlo, další roušky se dostanou do zemí, kde má Razer zastoupení a kde budou potřeba.

Spoluzakladatelé společnosti Riot Games, která stojí za herní sérií League of Legends, věnovali 1,5 milionu dolarů na zmírnění následků pandemie městu Los Angeles. Největší část peněz získá místní potravinová banka a fond starosty, ze kterého se hradí náklady na zdravotní péči o staré obyvatele města.

Microsoft spustil ve hře Halo 5 prodej speciálních balíčků REQ s označením Relief & Recovery a cenou 10 dolarů. Celou částku, kterou hráči za tyto balíčky utratí až do 30. dubna, získá nezisková organizace GlobalGiving. Uvnitř těchto balíčků Microsoft slibuje 6 trvalých vizuálních úprav herních postav s nejméně "ultra rare" hodnotou.

To je výrazně zajímavější nabídka než příslib společnosti Rockstar, že na boj s koronavirem věnuje 5 procent obratu z mikrotransakcí ve hrách GTA Online a Red Dead Online.

V Česku věnoval tento týden Jaroslav Beck ze společnosti Beat Games 2 miliony korun pěti nemocnicím: po 400 tisících získá Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Homolce, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně, které mají zvládnout největší množství pacientů s Covid-19. "Nechám už na daných nemocnicích, na co přesně v tomto boji prostředky využijí. I kdyby koupily šampaňský všemu zdravotnímu personálu, budu rád," uvedl Beck na Facebooku.