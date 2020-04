Porady, pivo s kamarády, výuka páťáků, koncert pro půlku republiky nebo návod na výrobu nábytku z palet. To všechno se dá udělat po internetu díky přenosu zvuku a videa ve specializovaných aplikacích. Videohovory a videokonference či streamování obsahu přitom nejsou horkou novinkou, jen je nikdy dříve nepotřebovalo tolik lidí.

Během několika týdnů se zásadně změnil způsob, jak spolu lidé komunikují. Mobilní telefony jako takové ztratily alespoň na chvíli velkou část svého kouzla. Stouply prodeje počítačů, tiskáren, klávesnic i webkamer. A stoupl zájem o videokonference. Necelý měsíc stačil také na to, aby vybuchla supernova a proměnila se v hnědého trpaslíka. Ukazuje se, že i v době krize, kdy se nejprve bere to, co je po ruce a co se snadno používá, má navrch kvalita a bezpečí.