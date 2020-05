Už je to tady. Návrat do kanceláří. Velké téma otevírání ekonomiky se projevuje i ve světě technologií, a přístupy firem se logicky liší. Twitter se v podstatě mění na rozptýlenou firmu. Většina zaměstnanců ani po skončení stavu nouze nebude muset naběhnout do kanceláří. Kdo bude chtít a jeho práce nevyžaduje fyzickou přítomnost, bude moct navždy pracovat z domova. Twitter tak ušetří na pronájmech kanceláří, kafi a svačinkách, zaměstnanci získají klidně dvě hodiny času za den, které by strávili dojížděním.

Protipólem Twitteru je Apple. I nejhodnotnější firma na světě se naučila pracovat z domova, což muselo být těžké vzhledem k tomu, jak tajnůstkářský Apple je při vývoji nových produktů a nakolik si hlídá své inženýry. I tak chce Apple vrátit zaměstnance do kanceláří co nejrychleji a už s tím začal. Apple otevřel první Apple Story, i když plán na otevření prodejen v Itálii prozatím odložil.

Návrat zaměstnanců do kanceláří už začal v některých regionech a na konci května a počátkem června se výrazně rozšíří. V červenci by pak měli do kanceláří zamířit zaměstnanci Applu i v New Yorku, Los Angeles nebo San Diegu. Podle informací Bloombergu se návrat do kanceláří v první řadě týká týmů, které přímo pracují na vývoji nových produktů. Stejně jako v jiných firmách hrozí, že se některé produkty plánované na letošní rok opozdí. Obavy panují i u stěžejních zařízení s nakousnutým jablkem – nových iPhonů, které mají přinést nový design i podporu sítí 5G.